Tử vi 12 con giáp Chủ Nhật ngày 10/8/2025: Sự nghiệp vượng phát, tài lộc bùng nổ

1. Tuổi Tý

Công việc: Tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ, đặc biệt thuận lợi với ai làm trong lĩnh vực nghiên cứu, học thuật hoặc phân tích số liệu. Sự cẩn thận và tỉnh táo giúp bạn tránh được lỗi sai không đáng có. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân nói xấu sau lưng.

Tài lộc: Tài chính ổn định, nhưng chưa có đột phá lớn. Nếu đang đầu tư, nên giữ thế thủ, chưa nên “bung vốn” vội vàng. Có dấu hiệu hao hụt nhẹ do chi tiêu cho người thân hoặc sự kiện gia đình.

Tình cảm: Người độc thân có cơ hội gặp người phù hợp thông qua bạn bè giới thiệu. Các cặp đôi nên hạn chế tranh luận về những chuyện cũ. Hôm nay không phải ngày tốt để khơi lại quá khứ.

2. Tuổi Sửu

Công việc: Một ngày bận rộn nhưng đáng giá, tuổi Sửu hoàn thành được nhiều đầu việc quan trọng. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác bất ngờ từ người từng quen biết. Nếu làm lãnh đạo, bạn sẽ có tiếng nói mạnh mẽ trong tập thể.

Tài lộc: Có dấu hiệu tăng trưởng tài chính từ công việc chính. Những ai buôn bán nhỏ lẻ có thể chốt đơn liên tục trong ngày. Tuy nhiên cần thận trọng với những khoản vay mượn.

Tình cảm: Người yêu nhau nên dành nhiều thời gian tâm sự thay vì chỉ nhắn tin qua loa. Người đã lập gia đình nên tránh so sánh vợ/chồng mình với người khác. Đây cũng là ngày phù hợp để hóa giải hiểu lầm nếu cả hai chịu lắng nghe.

3. Tuổi Dần

Công việc: Vận khí công việc có phần khởi sắc, nhất là với những người đang trong giai đoạn phấn đấu thăng tiến. Tuy nhiên, cần kiểm soát cái tôi và tránh bốc đồng khi xử lý bất đồng. Đồng nghiệp dễ hiểu nhầm nếu bạn quá thẳng thắn.

Tài lộc: Có lộc bất ngờ từ người thân hoặc bạn bè cũ, tuy nhiên không nên dựa dẫm. Ai làm nghề tay trái sẽ có thêm thu nhập. Dù vậy, tránh đầu tư mạo hiểm trong hôm nay.

Tình cảm: Người độc thân có xu hướng khép kín, bỏ lỡ cơ hội tình duyên. Các cặp đôi lâu năm nên làm mới mối quan hệ, tránh cảm giác nhàm chán. Hôm nay không nên mang công việc về nhà dễ gây mâu thuẫn với người thương.