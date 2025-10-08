Tử vi 12 con giáp Chủ Nhật ngày 10/8/2025: Sự nghiệp vượng phát, tài lộc bùng nổ

1. Tuổi Tý
Công việc: Tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ, đặc biệt thuận lợi với ai làm trong lĩnh vực nghiên cứu, học thuật hoặc phân tích số liệu. Sự cẩn thận và tỉnh táo giúp bạn tránh được lỗi sai không đáng có. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân nói xấu sau lưng.
Tài lộc: Tài chính ổn định, nhưng chưa có đột phá lớn. Nếu đang đầu tư, nên giữ thế thủ, chưa nên “bung vốn” vội vàng. Có dấu hiệu hao hụt nhẹ do chi tiêu cho người thân hoặc sự kiện gia đình.
Tình cảm: Người độc thân có cơ hội gặp người phù hợp thông qua bạn bè giới thiệu. Các cặp đôi nên hạn chế tranh luận về những chuyện cũ. Hôm nay không phải ngày tốt để khơi lại quá khứ.
2. Tuổi Sửu
Công việc: Một ngày bận rộn nhưng đáng giá, tuổi Sửu hoàn thành được nhiều đầu việc quan trọng. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác bất ngờ từ người từng quen biết. Nếu làm lãnh đạo, bạn sẽ có tiếng nói mạnh mẽ trong tập thể.
Tài lộc: Có dấu hiệu tăng trưởng tài chính từ công việc chính. Những ai buôn bán nhỏ lẻ có thể chốt đơn liên tục trong ngày. Tuy nhiên cần thận trọng với những khoản vay mượn.
Tình cảm: Người yêu nhau nên dành nhiều thời gian tâm sự thay vì chỉ nhắn tin qua loa. Người đã lập gia đình nên tránh so sánh vợ/chồng mình với người khác. Đây cũng là ngày phù hợp để hóa giải hiểu lầm nếu cả hai chịu lắng nghe.
3. Tuổi Dần
Công việc: Vận khí công việc có phần khởi sắc, nhất là với những người đang trong giai đoạn phấn đấu thăng tiến. Tuy nhiên, cần kiểm soát cái tôi và tránh bốc đồng khi xử lý bất đồng. Đồng nghiệp dễ hiểu nhầm nếu bạn quá thẳng thắn.
Tài lộc: Có lộc bất ngờ từ người thân hoặc bạn bè cũ, tuy nhiên không nên dựa dẫm. Ai làm nghề tay trái sẽ có thêm thu nhập. Dù vậy, tránh đầu tư mạo hiểm trong hôm nay.
Tình cảm: Người độc thân có xu hướng khép kín, bỏ lỡ cơ hội tình duyên. Các cặp đôi lâu năm nên làm mới mối quan hệ, tránh cảm giác nhàm chán. Hôm nay không nên mang công việc về nhà dễ gây mâu thuẫn với người thương.
4. Tuổi Mão
Công việc: Có chút cản trở nhỏ nhưng không đáng ngại. Một vài kế hoạch có thể bị chậm tiến độ vì yếu tố khách quan. Hãy kiên trì, thành quả sẽ đến vào cuối tuần.
Tài lộc: Chi tiêu cần được kiểm soát tốt hơn. Dễ phát sinh chi phí liên quan đến học hành, sức khỏe hoặc sửa chữa đồ đạc. Nếu có ý định ký hợp đồng, nên đọc kỹ điều khoản.
Tình cảm: Người đang trong giai đoạn tìm hiểu nên rõ ràng về cảm xúc, đừng tạo hy vọng hão cho đối phương. Người đã có gia đình có thể nhận tin vui từ con cái hoặc người thân. Hôm nay là ngày tốt để hâm nóng tình cảm qua một bữa ăn giản dị.
5. Tuổi Thìn
Công việc: Tuổi Thìn có thể nhận được lời khen từ cấp trên hoặc khách hàng. Tinh thần làm việc nhiệt huyết giúp bạn tạo ấn tượng tốt. Tuy nhiên đừng quên chia sẻ công việc với đồng đội, tránh ôm đồm.
Tài lộc: Có dấu hiệu tăng tài vận từ việc bán hàng, làm thêm hoặc đầu tư ngắn hạn. Những người kinh doanh online nên tranh thủ quảng bá sản phẩm. Tránh chi tiêu cảm tính vì dễ "vung tay quá trán".
Tình cảm: Người độc thân nên mở lòng đón nhận các mối quan hệ mới, kể cả khi chưa thật sự rung động. Đã yêu thì nên thể hiện rõ sự quan tâm, đừng im lặng quá lâu. Một chuyến đi ngắn trong ngày sẽ giúp gắn kết tình cảm.
6. Tuổi Tỵ
Công việc: Có xu hướng bị phân tâm, thiếu tập trung khiến hiệu quả giảm sút. Cần sắp xếp công việc hợp lý, tránh làm nhiều thứ cùng lúc. Hợp tác nhóm sẽ mang lại kết quả tích cực nếu biết lắng nghe góp ý.
Tài lộc: Không có nhiều biến động, tài chính giữ mức ổn định. Người đang nợ nần nên bắt đầu lên kế hoạch trả dứt điểm từng phần. Không nên vay mượn hoặc bảo lãnh tài chính trong hôm nay.
Tình cảm: Chuyện tình cảm dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cá nhân. Nếu có hiểu lầm, nên chủ động nói rõ thay vì im lặng. Người độc thân cần bước ra khỏi vùng an toàn để tìm cơ hội mới.
7. Tuổi Ngọ
Công việc: Ngày có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là những ai làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc tự do. Tinh thần tự tin giúp bạn dẫn dắt tốt các cuộc thảo luận. Nên tận dụng hôm nay để trình bày ý tưởng lớn.
Tài lộc: Dòng tiền tăng nhẹ nhờ hoạt động ngoài giờ hoặc hoa hồng từ hợp tác trước đó. Tuy nhiên không nên tiêu vội, cần có kế hoạch tích lũy. Đầu tư nhỏ trong hôm nay có thể mang lại lợi nhuận về sau.
Tình cảm: Người độc thân dễ có nhân duyên tốt nhờ sự chủ động. Người đang yêu nên dành thời gian nhiều hơn cho nhau, tránh để đối phương cảm thấy cô đơn. Gia đình hòa thuận, thích hợp tổ chức ăn uống, sum họp nhỏ.
8. Tuổi Mùi
Công việc: Bạn có xu hướng làm việc kỹ lưỡng, được đồng nghiệp tin tưởng giao phó. Tuy nhiên nên biết giới hạn để tránh kiệt sức. Đừng ngại chia sẻ khó khăn, vì hôm nay có quý nhân xuất hiện.
Tài lộc: Tài chính giữ ở mức khá ổn định, có thể thu được lợi nhuận từ việc đã đầu tư trước đó. Tránh tiêu xài cho các sản phẩm xa xỉ không cần thiết. Đối với người kinh doanh, đây là ngày tốt để chốt đơn lớn.
Tình cảm: Người có đôi nên cẩn trọng lời nói, dễ xảy ra hiểu lầm chỉ vì một câu đùa. Người độc thân có thể bất ngờ rung động với một người bạn cũ. Hôm nay là ngày thuận để giảng hòa nếu đang giận nhau.
9. Tuổi Thân
Công việc: Áp lực công việc đổ dồn khiến bạn dễ cáu gắt, mất kiểm soát. Nên dành thời gian sắp xếp lại mục tiêu và ưu tiên công việc theo mức độ quan trọng. Đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới hiệu suất chung.
Tài lộc: Không nên thử vận may tài chính trong hôm nay. Các khoản đầu tư mang tính may rủi nên được trì hoãn. Cần xem lại các khoản chi tiêu thường ngày để tránh thiếu hụt vào cuối tuần.
Tình cảm: Người độc thân vẫn nên tập trung vào bản thân thay vì lao vào một mối quan hệ chưa rõ ràng. Các cặp đôi nên chia sẻ khó khăn thay vì giấu giếm. Một buổi nói chuyện thẳng thắn sẽ giúp xóa tan khoảng cách.
10. Tuổi Dậu
Công việc: Có thể xảy ra xung đột nhẹ trong quá trình hợp tác. Hãy học cách lắng nghe và giữ bình tĩnh. Khiêm tốn sẽ giúp bạn lấy lại thiện cảm từ những người từng hiểu lầm.
Tài lộc: Có dấu hiệu hồi phục sau chuỗi ngày hụt hơi về tài chính. Một vài dự án phụ mang lại nguồn thu ổn định. Nên dành tiền cho các khoản đầu tư dài hạn.
Tình cảm: Người đã lập gia đình cần dành nhiều hơn thời gian cho nửa kia. Người độc thân có thể tìm thấy cảm hứng tình cảm từ một người bạn mới. Nếu có khúc mắc cũ, nên chủ động gỡ bỏ để mở đường cho hạnh phúc.
11. Tuổi Tuất
Công việc: Ngày thuận lợi để xử lý công việc tồn đọng hoặc ký kết văn bản. Sự tỉ mỉ của bạn được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, đừng vì quá cầu toàn mà làm chậm tiến độ của cả nhóm.
Tài lộc: Nguồn thu nhập chính duy trì ổn định. Có thể được mời gọi đầu tư chung, tuy nhiên nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia. Hạn chế cho vay tiền trong hôm nay.
Tình cảm: Người đang yêu nên tránh ghen tuông vô cớ. Hôm nay thích hợp để bày tỏ tình cảm một cách nhẹ nhàng. Gia đình hòa thuận, nếu có mâu thuẫn nhỏ cũng dễ hóa giải.
12. Tuổi Hợi
Công việc: Một ngày đầy cảm hứng dành cho tuổi Hợi. Bạn có thể hoàn thành công việc nhanh chóng nếu biết tận dụng sự hỗ trợ từ người khác. Đặc biệt thuận lợi với các ngành nghề chăm sóc sức khỏe, dịch vụ và giáo dục.
Tài lộc: Tiền bạc không thiếu nhưng cũng không quá dư dả. Tránh tham gia vào những phi vụ kinh doanh "nghe thì hấp dẫn" nhưng chưa rõ ràng. Đừng quên kiểm tra lại các khoản nợ hoặc hóa đơn đến hạn.
Tình cảm: Tình duyên có dấu hiệu nở rộ với người độc thân. Các mối quan hệ cũ cũng có thể được nối lại nếu cả hai vẫn còn thiện chí. Với người đã có đôi, đây là lúc nên cùng nhau lên kế hoạch dài hạn cho tương lai.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm