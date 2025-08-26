Tử vi 12 chòm sao thứ Ba ngày 26/8/2025: Ngày tài lộc, duyên ngập tràn

1. Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Công việc: Hôm nay là ngày Bạch Dương tỏa sáng nhờ năng lượng dồi dào và sự quyết đoán. Bạn có cơ hội trình bày ý tưởng sáng tạo, được cấp trên đánh giá cao. Hãy tận dụng khả năng lãnh đạo để thúc đẩy tiến độ công việc, đồng thời tránh nóng vội trong những quyết định quan trọng.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thể nhận thêm khoản thu phụ hoặc lợi nhuận từ các dự án nhỏ. Hãy quản lý chi tiêu hợp lý để duy trì sự dư dả và tránh lãng phí. Quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc, mang đến những cơ hội đầu tư tiềm năng.

Tình cảm: Chuyện tình cảm hài hòa, cặp đôi sẽ thêm gắn kết qua những hành động quan tâm nhỏ. Người độc thân nên chủ động mở lòng, dễ gặp được người phù hợp qua các mối quan hệ xã hội. Gia đình mang đến nguồn động viên quý giá, giúp bạn an tâm hơn trong công việc.

Ảnh minh họa

2. Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Công việc: Kim Ngưu hôm nay tiến hành công việc ổn định, nhưng nên chú ý chi tiết và sắp xếp ưu tiên hợp lý. Các kế hoạch dài hạn sẽ bắt đầu có dấu hiệu khả quan nếu bạn kiên nhẫn và tập trung. Đồng nghiệp sẽ hỗ trợ nếu bạn biết trao đổi cởi mở.

Tài lộc: Thu nhập tăng nhẹ, có cơ hội nhận thưởng hoặc lợi nhuận ngoài dự kiến. Hãy tránh các khoản đầu tư rủi ro, tập trung vào việc tích lũy dài hạn. Quản lý chi tiêu khôn ngoan sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn.

Tình cảm: Quan hệ tình cảm ổn định, cặp đôi dễ dàng hiểu nhau hơn nhờ chia sẻ và quan tâm. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng thông qua bạn bè. Gia đình mang lại sự ấm áp, là nơi bạn tìm thấy sự bình yên giữa những bộn bề công việc.

3. Song Tử (21/5 – 20/6)

Công việc: Song Tử cần phối hợp tốt với đồng nghiệp, hợp tác sẽ mang lại kết quả đáng kể. Đây là thời điểm thuận lợi để hoàn thành những nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo. Hãy lưu ý tránh quyết định vội vàng, tập trung vào chiến lược dài hạn.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu khởi sắc nhờ những cơ hội bất ngờ trong công việc. Bạn có thể nhận thêm nguồn thu từ dự án phụ hoặc khoản thưởng. Quản lý tài chính thông minh sẽ giúp tăng sự dư dả.

Tình cảm: Tình cảm được cải thiện nhờ giao tiếp cởi mở, giải quyết hiểu lầm dễ dàng. Người độc thân sẽ gặp gỡ đối tượng tiềm năng qua các hoạt động xã hội hoặc bạn bè. Sự chân thành và lắng nghe sẽ giúp mối quan hệ thêm bền vững.