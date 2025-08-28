Từ VĐV chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y

Thái Anh Thư (sinh năm 2001) vừa nhận tin mình trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, đồng thời là đại diện trường được vinh danh thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ít ai biết, trước khi trở thành sinh viên trường y, Anh Thư từng có 10 năm là vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

10 năm theo đuổi con đường vận động viên

Anh Thư bắt đầu “bén duyên” với con đường thể thao từ năm lớp 2, khi được huấn luyện viên phát hiện và chọn vào đội tuyển thể dục dụng cụ Hà Nội. “Ban đầu, bố mẹ em đồng ý vì muốn con có điều kiện rèn luyện thể lực và sức khỏe. Không ngờ, em có thể gắn bó với thể thao suốt một hành trình dài”, Thư nhớ lại.

Thái Anh Thư là thủ khoa đầu ra của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam. Ảnh: NVCC

Từ năm lớp 2 đến lớp 12, Thư theo học tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội. Ban ngày tập luyện, buổi tối, Thư cùng các bạn học văn hóa ngay tại ký túc xá. “Vì số lượng học sinh ít, chúng em phải học ghép lớp, có khi học tại bàn gấp ngay trên giường ký túc xá. Việc học thường kết thúc lúc 21h30”, Thư nhớ lại.

Có thời điểm phải đi thi đấu hay tập huấn ở trong và ngoài nước, Thư cùng các bạn được thầy cô tạo điều kiện cho học và làm bài kiểm tra bù sau. Dù lịch trình học và tập luyện dày đặc nhưng theo Thư, chính môi trường khắc nghiệt ấy đã rèn cho em tính kỷ luật, sự kiên trì.