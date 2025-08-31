TƯ VẤN: Hạn chế xe bị thủy kích mùa mưa bão

Giữ ga đều, không tắt máy khi vừa thoát khỏi vùng ngập và kiểm tra phanh ngay sau đó. Nếu nước dâng nhanh, nên rời khỏi xe, gọi cứu hộ thay vì cố nổ máy.

Bởi vì kinh nghiệm thực tế cho thấy gọi cứu hộ kịp thời có thể giúp giảm chi phí sửa chữa đáng kể, thay vì phải thay thế toàn bộ động cơ.