Từ Tuyên ngôn độc lập 2-9 đến khát vọng xây dựng một Việt Nam thịnh vượng

Trong không khí hào hùng đó, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trải qua gần một thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã gan góc, kiên cường chiến đấu và làm nên Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất, đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại chính quyền về tay nhân dân.

Tuyên ngôn độc lập là áng hùng văn bất hủ, kết tinh khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam. Bằng lập luận thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện một bước phát triển vượt bậc trong tư tưởng nhân loại - đó là từ quyền con người phổ quát đến quyền dân tộc thiêng liêng, tạo nên nền tảng pháp lý và chính nghĩa không thể chối cãi cho nền độc lập của Việt Nam.

Mở đầu bản Tuyên ngôn, Người đã viện dẫn những chân lý bất hủ từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1789: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

Cách dẫn dắt của Người vô cùng trí tuệ, khéo léo, tinh tế. Trên cơ sở tái hiện chính những giá trị cốt lõi về quyền con người được khởi phát từ nước Pháp và các cường quốc phương Tây, Hồ Chí Minh đã đặt cuộc đấu tranh của Việt Nam vào dòng chảy chung của văn minh nhân loại.

Ngày 30-8, trên Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (A80). Ảnh: HOÀNG GIANG

Người đã dùng chính những nguyên tắc về tự do, bình đẳng mà đối phương luôn tự hào để làm vũ khí khẳng định tính chính nghĩa cho nền độc lập của Việt Nam, buộc họ phải thừa nhận, tạo ra một thế đứng pháp lý vững chắc trên trường quốc tế.

Từ những chân lý phổ quát về quyền của mỗi cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện một bước phát triển sáng tạo mang tầm vóc thời đại. Bằng một câu văn ngắn gọn nhưng hết sức hùng hồn, Người đã nâng tầm quyền con người thành quyền dân tộc: “Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.