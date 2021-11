Tự trồng hạt bơ, thanh long làm cây cảnh cực xinh trang trí bàn làm việc

Hạt lấy về xử lý cần được xử lý để gieo ngay, để lâu sẽ mất sức nảy mầm. Để sau 2 tuần tỷ lệ nảy mầm chỉ còn 5%. Nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm là 25 độ C, nhiệt độ cao hơn 30 độ C sức nảy mầm kém và cao hơn nữa (>33 độ C) hạt sẽ mất sức nảy mầm.



Ngâm hạt trong nửa ngày, vớt ra cạo núm ngâm vào nước vôi trong sau 2 – 3 giờ rồi ủ vào cát ẩm 3 – 4 ngày, hạt nhú mầm bằng hạt đậu tương thì đem gieo.



Đặt hạt nằm ngang, tránh phơi mầm lên trên hoặc xuống dưới. Độ sâu lấp hạt khoảng 2 – 3cm.