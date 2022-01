Từ trẻ 6 tuổi đến người 70 tuổi đều khổ sở vì hậu Covid-19

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là một bé trai 6 tuổi. Khi mắc Covid-19, bé có triệu chứng rất mờ nhạt, sốt và ho nhẹ, vượt qua dễ dàng. Thế nhưng sau đó, gia đình nhận thấy những biểu hiện bất thường. “Trước đây, bé rất năng động, ưa chạy nhảy khám phá nhưng nay hay ngồi một mình, hay mệt. Bé chỉ chơi một chút đã than không thở được, phải gắng sức”, người nhà cho biết.

Mỗi ngày, Trung tâm Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu hậu Covid-19, Bệnh viện Lê Văn Thịnh có khoảng 40-50 bệnh nhân đến khám và can thiệp.

“Nhiều hôm nửa đêm ông ấy dậy, mở cửa ra ngoài cho bớt cảm giác ngộp thở rồi mới trằn trọc ngủ lại. Con tôi tìm hiểu rồi biết Bệnh viện Lê Văn Thịnh điều trị được. Ba hôm nay tập luyện, ông ấy ngủ ngon, dễ thở. Mừng lắm!”, bà H. chia sẻ và kiên nhẫn chờ chồng đang chăm chú tập thở, tập cơ.

Ông N. rất phấn khởi vì cải thiện tốt sau 3 ngày tập luyện.

Anh Nguyễn Đình Tuấn, cử nhân Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, cho biết, không riêng người dân ở TP. Thủ Đức tìm đến thăm khám. Nhiều người ở tận Dĩ An, Thuận An của tỉnh Bình Dương hoặc bên kia phà Cát Lái của tỉnh Đồng Nai, cũng có lịch can thiệp.

“Mỗi người một tình trạng tổn thương nên các bài tập cũng khác nhau. Có cô chú lớn tuổi, ngày đầu tiên đến thở không nổi, SpO2 tụt liên tục, cũng có người vì nằm điều trị Covid-19 lâu quá, chân bị teo cơ, đi lại khó khăn. Tùy trường hợp, bác sĩ sẽ lên kế hoạch can thiệp khác nhau".

Tuy nhiên, không phải ai cũng hợp tác trị liệu thành công.

Có khoảng 20% bệnh nhân đến đây vì các vấn đề tâm lý, rối loạn lo âu...

“Rất nhiều trường hợp, cả gia đình đi điều trị Covid-19, khi trở về chỉ còn một người sống sót. Họ không thể vượt qua đau thương đó. Những tổn thương tâm lý tích lũy dần và đến một thời điểm bùng phát, kèm theo tổn thương thực thể.