Từ trận lũ chưa từng có ở Thái Nguyên: Ứng phó ra sao khi lũ lụt tàn khốc tái lặp?

Những ngày vừa qua, Thái Nguyên trải qua trận mưa gây ngập lụt nặng nề chưa từng thấy. Lượng mưa cực đại đo được ở tỉnh lên tới trên 560mm chỉ trong hai ngày 6–7/10, khiến thành phố Thái Nguyên chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều người dân thiệt mạng.

Theo PGS.TS Vũ Thanh Ca – Giảng viên cao cấp, Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, hiện tượng ngập lụt nghiêm trọng lần này không chỉ do mưa lớn bất thường mà còn bắt nguồn từ hàng loạt yếu tố tự nhiên và nhân sinh chồng chéo – là “hồi chuông cảnh báo” về năng lực chống chịu của đô thị miền núi trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Địa hình dốc, hệ thống thoát nước yếu khiến nước dồn nhanh – thoát chậm

Theo PGS.TS Vũ Thanh Ca, sông Cầu – con sông chính chảy qua Thái Nguyên – bắt nguồn từ khu vực núi non Bắc Kạn, địa hình dốc và dòng chảy men theo các hẻm núi quanh co.

“Nước từ các sườn núi đổ xuống rất nhanh, nhưng quá trình rút nước lại chậm. Khi mưa lớn, dòng chảy dồn ồ ạt về hạ lưu khiến mực nước sông dâng cao chỉ trong vài giờ,” ông Ca phân tích.

Thành phố Thái Nguyên lại nằm ngay bên sông Cầu, hệ thống thoát nước của đô thị được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy – tức là nước mưa trong nội đô chảy ra sông. Tuy nhiên, hệ thống này không có van chống dòng chảy ngược, vì trước đây địa phương cho rằng mực nước trong thành phố thường cao hơn ngoài sông. “Khi mưa cực lớn, mực nước sông Cầu dâng cao, dòng chảy đảo ngược khiến nước từ sông tràn ngược vào nội thành,” ông Ca cho biết.

Không chỉ vậy, thành phố chỉ có đê ở một số đoạn. Nhiều khu vực tại Thái Nguyên không có đê hoặc do dòng chảy ngược của hệ thống thoát nước do đó hệ thống đê hiện hữu đã không thể phát huy tác dụng.



Trong khi đó, nước từ sườn núi bao quanh tiếp tục đổ về, khiến thành phố như nằm trong “chiếc chảo trũng”, ngập ngày càng sâu.