Từ thợ xây nợ nần chồng chất, chàng trai thành đại gia nhờ đi du lịch

Ngày 22/9, Lan Zhanfei (Trung Quốc) bất ngờ lọt top tìm kiếm nhiều nhất tại Trung Quốc sau khi tiết lộ trong một buổi phát trực tiếp rằng, anh có thể kiếm tới 100 triệu NDT (khoảng 369 tỷ đồng) mỗi năm từ công việc sáng tạo nội dung.

Chàng trai 33 tuổi này được cộng đồng mạng gọi là “người đàn ông tự do nhất trên Internet” hay “đại sứ tự do” nhờ loạt video du lịch mang đậm chất đời thường, hài hước và gần gũi, The Cover đưa tin.

Ảnh: SCMP

Zhanfei sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Lạc Định (tỉnh Quảng Đông). Khi anh đang học trung học, cha qua đời vì bệnh tim, mẹ suy sụp tinh thần rồi rơi vào trầm cảm, để lại gánh nặng cơm áo và nợ nần chồng chất trên vai người con cả.