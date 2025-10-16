Từ 'thợ săn mật' đến ông chủ trang trại ong doanh thu 25 tỷ đồng/năm ở Đồng Nai

Hành trình bén duyên với “thợ săn mật”

Anh Lê Lộc Quân (SN 1979, ngụ xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) là một trong 63 nông dân trên toàn quốc được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 trong chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam".

Hành trình hơn 25 năm gắn bó với nghề "thợ săn mật" của anh là câu chuyện bắt đầu từ một quyết định bất ngờ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về quê hương, chàng thanh niên này vẫn còn loay hoay, chưa tìm được hướng đi vững chắc.

Cuối năm 1999, trong một lần ghé thăm trại ong, hình ảnh những chú ong chăm chỉ, miệt mài tạo ra dòng mật ngọt đã gieo vào lòng anh niềm đam mê. Từ đó, anh Quân quyết định bén duyên với nghề nuôi ong, quyết tâm trở thành "thợ săn mật".