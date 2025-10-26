Từ tháng 11/2025, chuyển 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Ảnh minh họa

Từ 1/11/2025, chuyển từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền

Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN. Cụ thể, Điều 9 Thông tư quy định chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đến Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử gồm:

- Giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước: Các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cùng ở Việt Nam.

- Giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế: Các giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một tổ chức tài chính tham gia ở ngoài Việt Nam thực hiện ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài VIệt Nam có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác.

Tuy nhiên, nếu đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo như trên.

Trong đó, nội dung báo cáo gồm: Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo, thụ hưởng; Thông tin về khách hàng cá nhân hoặc tổ chức tham gia chuyển tiền điện tử; thông tin về giao dịch; thông tin khác theo yêu cầu của Cục Phòng, chống rửa tiền theo từng thời kỳ…

Điều chỉnh về giấy tờ tùy thân khi sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt từ 18/11/2025

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Thông tư 30/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ 18/11/2025.

Theo đó, giấy tờ tùy thân được sử dụng trong Thông tư này khi thanh toán không dùng tiền mặt đã có sự thay đổi so với khoản 10 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN gồm:

- Công dân Việt Nam: Thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước hoặc Căn cước định danh điện tử (Quy định cũ: Bỏ Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận Căn cước).

- Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp (Quy định cũ: Bổ sung Giấy chứng nhận gốc Việt Nam).

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: Hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, hoặc giấy tờ theo thị thực nhập cảnh, giấy tờ thay thế thị thực, giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh, hoặc danh tính điện tử (qua tài khoản định danh điện tử mức độ 02, nếu có).

Ngân hàng được giao nhận vàng miếng từ ngày 15/11/2025

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý tại Thông tư số 33/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ 15/11/2025.

Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý là giao quyền giao, nhận vàng miếng cho tổ chức tín dụng. Cụ thể, Thông tư 33/2025/TT-NHNN đã bổ sung quy định:

Tổ chức tín dụng nhận vàng miếng từ khách hàng, thực hiện nhận theo miếng.

Tổ chức tín dụng giao vàng miếng cho khách hàng, thực hiện giao theo miếng.

Như vậy, từ 15/11/2025, tổ chức tín dụng trong đó có ngân hàng được phép nhận, giao vàng miếng với khách hàng.