Tự soi, tự sửa - Tinh thần đổi mới trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ XIII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu trên cả bốn lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ. Nổi bật là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, lâu dài, "chống" là cấp bách, thường xuyên. Kết quả ấy không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân, mà còn khẳng định bản lĩnh của một Đảng cầm quyền luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, dũng cảm soi lại mình để trưởng thành.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng dự thảo lần này kế thừa và phát triển nhiều nội dung quan trọng của Đại hội XIII, đặc biệt là trong lĩnh vực lý luận và tư tưởng, nền tảng của mọi đường lối, chủ trương.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

"Về lý luận, tư tưởng, chúng ta đã bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng nghiên cứu, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng ấy. Phát triển lý luận, đặc biệt là lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Quan điểm này được tổng kết rất rõ ở Đại hội XIII và thể hiện trong quá trình đổi mới thì mình từng bước hiện thực hóa quan điểm, lý luận, nhất là 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII đã tổng kết", PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nói.

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc dự thảo báo cáo chính trị thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự nghiêm túc trong tự đổi mới của Đảng. Ông cho rằng, "tự soi, tự sửa" không chỉ là yêu cầu, mà là quy luật phát triển của một Đảng cầm quyền chân chính.

"Tự soi, tự sửa rất cần thiết để một Đảng mạnh, một Đảng được dân tín nhiệm. Trong quá trình phát triển Đảng ta đã tiến hành rất nhiều cuộc tự soi, tự sửa. Năm 1986 khi đất nước tiến hành đổi mới, Đảng ta đã chỉ rõ sai lầm về công tác cán bộ, những sai lầm trong vấn đề lý luận. Từ cái nhìn thẳng vào sự thật ấy, chúng ta đã đổi mới và đến bây giờ kết quả rất thành công. Hiện nay công cuộc đổi mới phải nhìn thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật. Đây là một việc rất đáng làm và phải làm", PGS. TS Lê Quốc Lý nói.

Trong các nội dung được cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm, yêu cầu nêu gương tiếp tục được dự thảo báo cáo chính trị khẳng định là nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi người đứng đầu chính là tấm gương phản chiếu phẩm chất, bản lĩnh và uy tín của tổ chức đảng, nơi nêu gương không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là thước đo đạo đức và lòng trung thành với Đảng, với nhân dân.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Tử Tuấn, đảng viên ở phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội cho rằng, đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi niềm tin của nhân dân gắn chặt với uy tín và đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

"Trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng Đảng phải hết sức coi trọng vấn đề nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là vấn đề rất đúng và rất trúng rất cần thiết. Chúng tôi cho rằng bất kỳ một người cán bộ đảng viên nào, ở vai trò đứng đầu của mình mà phát huy gương mẫu, đầu tàu, gần gũi, chăm lo đến đời sống của nhân dân. Nếu làm được điều đó thì sẽ tăng niềm tin của dân vào cán bộ cũng như là tăng niềm tin của dân vào sự lãnh đạo của Đảng", ông Tuấn nói.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo lần này là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, coi đây là xu hướng tất yếu nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý, điều hành. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực tiếp tục được xác định là "thanh bảo kiếm" của Đảng, không chỉ để phát hiện, xử lý sai phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc, góp phần bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

PGS. TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo PGS. TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, muốn xây dựng một Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải hình thành được "cơ chế ba không": không muốn, không dám và không thể tham nhũng, tiêu cực.

"Đảng xây dựng liêm chính, giáo dục tinh thần nêu gương, nâng cao đạo đức. Cái gốc của vấn đề là đạo đức. Suy thoái về đạo đức thì mới dẫn đến những biểu hiện tiêu cực. Thứ hai, để người ta không muốn không cần tham nhũng thì cũng phải cải cách tiền lương, cải cách từ vấn đề về an sinh xã hội, người ta yên tâm cống hiến. Như vậy, người ta không muốn, không thể tham nhũng", PGS. TS Lê Văn Cường nêu quan điểm.

Nội dung về công tác xây dựng Đảng trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV có thể xem như một bản cam kết chính trị mạnh mẽ về một Đảng luôn biết tự soi, tự sửa để tiến lên, kiên định lý tưởng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Một Đảng đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, đó chính là sức mạnh để dân tộc ta vững bước, tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới.