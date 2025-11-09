Từ Scotland đến Venice: Những chuyến tàu ngắm cảnh đẹp nhất châu Âu

Châu Âu sở hữu những ngọn núi hùng vĩ, đồng cỏ trải dài, rừng rậm xanh tươi đến những bãi biển vàng óng. Và những chuyến tàu là một trong những cách tốt nhất để khám phá các cảnh quan này.

Euronews Travel tổng hợp một số chuyến tàu đẹp nhất châu Âu.

Venice Simplon-Orient-Express

Tàu Venice Simplon-Orient là một trong những hành trình đường sắt cổ điển và đẹp nhất châu Âu.

Tàu có nhiều tuyến đường, phổ biến nhất là từ Paris đến Venice, mất 2 ngày, với 1 đêm nghỉ trên tàu.

Một tuyến khác đưa hành khách từ London đến Venice. Du khách bắt đầu hành trình ngắn từ London đến Folkestone trên tàu Belmond British Pullman, sau đó chuyển sang Venice Simplon-Orient-Express để nghỉ đêm đến Venice.

Với các cabin lịch sử được phục hồi từ những năm 1920–1930, mang đậm chi tiết Art Deco độc đáo, hành khách có thể trải nghiệm sự sang trọng và phong cách. Dịch vụ bao gồm tiếp viên riêng cho mỗi toa, ẩm thực cao cấp do đầu bếp Pháp chế biến, bữa sáng riêng tư và nhạc sống kèm cocktail.

Trên tuyến London - Venice, hành khách đi qua các thành phố biểu tượng như Florence và Paris, với tầm nhìn toàn cảnh dãy Dolomites và Alps của Ý. Để tận hưởng sự sang trọng tuyệt đỉnh, hãy chọn phòng Grand Suites, với phòng tắm riêng lát đá cẩm thạch và champagne thượng hạng.

Tuyến đường sắt Vale of Rheidol, Wales

Tuyến đường sắt Vale of Rheidol ở Wales, từ Aberystwyth đến Devil’s Bridge (Cầu Quỷ), là một lựa chọn tuyệt đẹp khác.

Tuyến đường sắt hẹp, từng dùng để vận chuyển gỗ và quặng chì, trải dài 19km qua thung lũng Rheidol, mang đến nhiều cơ hội quan sát chim săn mồi như kền kền và diều hâu đỏ.

Hành trình đi qua rừng cổ, đồng rộng và núi đá gồ ghề, leo dốc gần 200m đến Devil’s Bridge. Khám phá Three Bridges và thác Mynach, với các lối đi bộ cho phép du khách tiếp cận gần hơn.

Bạn cũng có thể tìm hiểu lịch sử hấp dẫn của các tuyến đường sắt cổ và kỹ thuật vận hành lâu đời tại Bảo tàng Engine Shed ở ga Aberystwyth.

Tuyến Flåm, Na Uy

Để trải nghiệm khung cảnh hoang dã của Na Uy, hãy chọn Flåm Railway, tuyến đường sắt tiêu chuẩn dốc nhất thế giới.

Tuyến dài 20km dọc theo các fjord phía tây Na Uy, từ Myrdal đến Flåm, với cảnh quan núi non, thác nước và 20 đường hầm trong hành trình 1 giờ đầy hứng khởi.

Điểm nổi bật bao gồm thác Kjosfossen, nơi du khách có thể dừng chụp ảnh, và Rallar Road (Navvies’ Road), một con đường xây dựng lịch sử nay là tuyến đi bộ và đạp xe nổi tiếng.

Du khách có thể kết hợp đi xe đạp hoặc đi bộ một phần hành trình để trải nghiệm sâu hơn thung lũng Flåm.

Tuyến Kyle, Scotland

Kyle Line chạy từ Inverness đến Kyle of Lochalsh, là một trong những hành trình đường sắt mang tính biểu tượng ở châu Âu.

Tuyến 92km này mất khoảng 2 giờ 40 phút, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp về núi, bờ biển, rừng, sông, hồ và động vật hoang dã như hươu.

Điểm dừng đáng chú ý bao gồm thị trấn Dingwall, làng Plockton cùng các trạm như Conon Bridge, Muir of Ord, Garve, Lochluichart, Achnasheen, Attadale và Duncraig. Trạm cuối Kyle of Lochalsh gần lâu đài nổi tiếng Eilean Donan và đảo Skye.

Tuyến Bernina Express, Thụy Sĩ

Thụy Sĩ nổi tiếng với nhiều tuyến đường sắt ngoạn mục, nhưng Bernina Express thực sự nổi bật.

Tuyến Bernina Express, nối Chur với Tirano, là một trong những hành trình đường sắt đẹp nhất châu Âu lục địa và được UNESCO công nhận.

Tuyến đi qua cầu Brusio Circular Viaduct và Landwasser Viaduct, mang đến cảnh quan tuyệt vời của dãy Alps, Thụy Sĩ.

Tại điểm cao nhất của hành trình tại Ospizio Bernina, cũng là điểm giao cắt đường sắt cao nhất châu Âu, ở độ cao 2.253m so với mực nước biển, hành khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh các hồ trên núi và sông băng, bao gồm sông băng Morteratsch, hồ Lej Nair và hồ Lago Bianco.

Tuyến đường sắt Settle-Carlisle, Anh

Để ngắm nhìn toàn cảnh vùng nông thôn yên bình, hãy chọn tuyến đường sắt Settle-Carlisle ở miền Bắc nước Anh.

Tuyến Settle-Carlisle dài 117km từ Settle (North Yorkshire) đến Carlisle (Cumbria), đi qua công viên quốc gia Yorkshire Dales và North Pennines, cùng nhiều ga lịch sử như Appleby.

Hành khách sẽ đi qua cầu Ribblehead nổi tiếng, ga cao nhất trên đất liền ở Dent và 14 đường hầm mang kiến trúc Victorian. Cảnh quan bên ngoài cửa sổ gồm núi đá, đồi cao, đồng cỏ và thung lũng Eden xanh mướt.

Một phần độc đáo của tuyến là “long drag”, đoạn leo dốc 25,7km từ Settle đến Aisgill summit, điểm cao nhất của tuyến.

Tuyến Cinque Terre Express, Ý

Tàu Cinque Terre Express của Ý là lựa chọn không thể bỏ qua cho những người đam mê tàu lửa muốn khám phá Cinque Terre - di sản thế giới được UNESCO công nhận một cách dễ dàng, đồng thời chiêm ngưỡng bờ biển tuyệt đẹp và núi non hùng vĩ.

Tuyến Cinque Terre Express nối La Spezia (phía nam) với Levanto (phía bắc), dừng tại năm ngôi làng đầy màu sắc của Cinque Terre: Corniglia, Riomaggiore, Vernazza, Manarola và Monterosso al Mare.

Du khách sẽ được ngắm nhìn những vườn nho bậc thang, vách đá hùng vĩ, bãi biển vàng và biển Địa Trung Hải lấp lánh, hoặc xuống tàu để tản bộ trên con đường nổi tiếng Blue Trail (Sentiero Azzuro).

Thanh Vân (theo EuroNews)