Từ Phan Thiết đến Paris, 10 phút với tiến sĩ toán học trẻ nhất Việt Nam tại Pháp

Với luận án tiến sĩ mang tên "Các thuật toán song song theo thời gian cho các bài toán điều khiển tối ưu của phương trình sóng" mà anh bảo vệ thành công vào tháng 12-2023, Vương đã chứng tỏ mình là một tài năng toán học thực thụ. Sinh ra tại Phan Thiết, Vương đã gặt hái thành công từ những bước đi đầu tiên tại Trường Chuyên Trần Hưng Đạo, nơi anh đã giành giải Ba môn toán cấp tỉnh và khiêm tốn nhớ lại: "Mình chỉ giành được giải Ba, còn lại toàn là giải nhỏ nhỏ thôi." Nhưng chính từ đó, tình yêu với toán học trong anh đã được nuôi dưỡng và phát triển.

Câu trả lời khiêm tốn này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Anh không bận tâm đến những danh hiệu, mà chỉ tập trung vào công việc và học hỏi. Có lẽ, đó là cách Vương đã đi qua những ngày tháng đầy thử thách để đạt được thành công lớn.

Vương cũng chia sẻ những kỷ niệm khi theo học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi anh nhận bằng cử nhân xuất sắc trong chương trình tài năng toán học. Sau đó, anh tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Orléans, Pháp, trước khi nhận học bổng tiến sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord. Không chỉ giỏi về toán học, Vương còn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, một lợi thế không nhỏ trong công việc và nghiên cứu quốc tế.

Dù đã đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, Vương vẫn không quên nhắc nhở các bạn trẻ rằng việc học là một quá trình không ngừng nghỉ. Anh khuyên: "Cần tìm hiểu kỹ về ngành học, về nhu cầu thị trường lao động, vì chỉ cần năm năm thôi, xu hướng thị trường đã thay đổi rồi. Đừng theo phong trào, hãy trang bị kỹ năng phù hợp với nhu cầu thực tế".

Bằng tiến sĩ toán học của Đặng Thanh Vương.

Với những lời chia sẻ chân thành và đầy tâm huyết, Tiến sĩ Đặng Thanh Vương đã chứng minh rằng sự thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn từ đức tính khiêm tốn và sự chăm chỉ không ngừng nghỉ. Anh là một hình mẫu của thế hệ trẻ Việt Nam, những người không chỉ cống hiến cho khoa học mà còn sống giản dị và đầy trách nhiệm với xã hội.