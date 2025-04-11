Từ nước mắt đến nụ cười: Việt Hương và hành trình 'Điều ước của Mẹ'

Ngày 3/11, buổi ra mắt chương trình thực tế “Điều ước của mẹ” đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Minh Nhí, Hoàng Mập, Võ Hạ Trâm, Quỳnh Lam, MC Nguyên Khang, Đinh Y Nhung, Hoàng Oanh, vợ chồng Đạt G - Cindy Lư…
Chương trình truyền hình thực tế này kể lại những câu chuyện thật của các người mẹ, người vợ đang nỗ lực vượt qua biến cố để tìm lại hạnh phúc. Mỗi tập là hành trình lắng nghe, chia sẻ và trao cơ hội giúp họ thay đổi cuộc sống.
Dẫn dắt chương trình là MC Việt Hương và ông Thái Phan Thanh Bình trong vai trò người kết nối. Cả hai không chỉ đồng hành cùng nhân vật mà còn giúp họ tháo gỡ tổn thương, khơi dậy sức mạnh nội tâm và niềm tin để bắt đầu lại.
Khác với những show nhân văn thường thấy, “Điều ước của mẹ” kết hợp giữa yếu tố cảm xúc và thử thách thực tế. Mỗi tập gồm ba phần: “Chiếc chìa khóa vàng” nơi các đội thi đấu để giành cơ hội cấp vốn; “Cánh cửa tương lai” sẽ là phần thi kinh doanh, quảng bá sản phẩm; và “Giải cứu” là phần đội thua có cơ hội lật ngược tình thế.
Với thông điệp “Mẹ làm được”, chương trình đề cao sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ- những người luôn biết đứng dậy sau khó khăn. Trong suốt 21 tập, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ xuất hiện để chia sẻ và truyền cảm hứng, như Ốc Thanh Vân, Huỳnh Lập, Vân Trang, Nguyễn Văn Chung, Quách Ngọc Tuyên, Đạt G, Cindy Lư…
Tại buổi họp báo, MC Việt Hương chia sẻ: “Rất lâu rồi tôi mới có dịp quay trở lại với một chương trình truyền hình thực tế. Cái tên ‘Điều ước của mẹ’ khiến tôi nhận lời ngay, vì đây là chương trình thiết thực và ấm lòng. Tôi chỉ mong giúp nhân vật tự tin kể chuyện, bộc lộ cảm xúc thật. Khi họ thật lòng, khán giả sẽ chạm được vào trái tim mình”.
Ông Thái Phan Thanh Bình - Chủ tịch DN Group - Nhà sản xuất chương trình sẽ đồng hành cùng Việt Hương với vai trò kết nối nói thêm: “Chúng tôi không chỉ muốn làm một chương trình cảm động, mà muốn tạo ra hành trình chữa lành thật sự cho người phụ nữ Việt. Mỗi câu chuyện được kể ra là một hạt mầm hy vọng, để họ có thể tự tin nở hoa trong chính cuộc đời mình”.
“Điều ước của mẹ” sẽ phát sóng lúc 17h30 thứ bảy hàng tuần trên HTV9 và 18h cùng ngày trên hệ thống MCV Networks, bắt đầu từ ngày 1/11/2025. Mỗi tập là một lát cắt chân thực và cảm động về nghị lực, tình yêu và niềm tin của những người phụ nữ Việt.