Từ nước mắt đến nụ cười: Việt Hương và hành trình 'Điều ước của Mẹ'

Ngày 3/11, buổi ra mắt chương trình thực tế “Điều ước của mẹ” đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Minh Nhí, Hoàng Mập, Võ Hạ Trâm, Quỳnh Lam, MC Nguyên Khang, Đinh Y Nhung, Hoàng Oanh, vợ chồng Đạt G - Cindy Lư…

Ca sĩ Võ Hạ Trâm nghẹn ngào ngay khi đang thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình.

Chương trình truyền hình thực tế này kể lại những câu chuyện thật của các người mẹ, người vợ đang nỗ lực vượt qua biến cố để tìm lại hạnh phúc. Mỗi tập là hành trình lắng nghe, chia sẻ và trao cơ hội giúp họ thay đổi cuộc sống.