Tự nhiên rảnh rỗi vì dịch COVID-19, idol Hàn làm gì để giết thời gian?

Sau hơn 1 năm bùng nổ, tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung vẫn còn những diễn biến phức tạp, dẫn đến việc Chính phủ vẫn khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người. Vì các hoạt động giải trí đã bị hủy bỏ, phần lớn idol rơi vào trạng thái khá rảnh rỗi. Song, ở lì trong nhà nhiều ngày chưa bao giờ là dễ dàng với con người bởi việc này rất... chán. Do vậy, nhiều thần tượng đã tìm ra những thú vui mới để bớt rảnh trong thời gian chống dịch.



1, Thử pha cafe Dalgona



Hiện tại, cà phê Dalgona đang là xu hướng cực hot tại Hàn Quôc. Với công thức và nguyên liệu đơn giản, khá nhiều người muốn thử làm thức uống này. Đó là loại cafe được tạo ra bằng cách đánh mịn bột cafe đen, đường và nước nóng. Chúng sẽ trở thành lớp bọt dày và mịn sau khoảng 400 lần khuấy bằng tay. Một số idol đã thử làm món này là Mina (TWICE), Byeongkwan (A.C.E), Hyunjae (The Boyz).

Mina this focused on stirring the dalgona coffee pic.twitter.com/bSdaT67DFH — SK (@SubjectKpop) March 7, 2020