Từ nhân vật o Hồng trong phim 'Mưa đỏ', gặp o Thu đang sống ở Quảng Trị

O Hồng trong phim “Mưa đỏ” và o Thu đời thực
Trong phim “Mưa đỏ”, khán giả ấn tượng với nhân vật o Hồng. O Hồng do diễn viên Lê Hạ Anh đóng, là cô gái tuổi đôi mươi, kiên trung bất khuất chở bộ đội ta vượt sông Thạch Hãn vào chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Ngoài đời thực, cũng có một cô gái khi ấy 18 tuổi đã cùng cha chồng vượt qua mưa bom, bão đạn chở bộ đội cụ Hồ dọc ngang trên sông Thạch Hãn để chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đó là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1954, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trước đây là thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).
Nhiều người nói rằng, o Hồng, o Thu, tuy hai mà một.
Trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp của mình, bà Thu tiếp chúng tôi bằng ấm nước trà còn ấm nóng. Ở tuổi 71, bệnh tiểu đường tuýp 2 và di chứng của những trận mưa bom, bão đạn năm xưa khiến sức khỏe của bà yếu đi nhiều so với trước. Đặc biệt, những cơn đau đầu khiến bà lúc nhớ, lúc quên. Chồng bà, ông Nguyễn Câu phải thường xuyên nhắc, giúp vợ nhớ câu chuyện cũ.
Trong ngôi nhà nhỏ ấy, bức ảnh có tên gọi “Cha con lão ngư dân Triệu Phong chở bộ đội và vũ khí tiếp sức cho Thành cổ” do nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên chiến trường của báo Quân đội - Đoàn Công Tính chụp được bà Thu treo trang trọng ở gian chính. Trên bàn tiếp khách là những bức ảnh quý do ông Đoàn Công Tính trao tặng.
Bà Thu cho biết, đó là những bức ảnh quý, sẽ theo bà đến hết cuộc đời.
Hướng đôi mắt sâu thẳm về phía sông Thạch Hãn, bà Thu kể rằng, bà sinh ra và lớn lên tại làng Giang Hến, nằm nép mình bên dòng sông Thạch Hãn.
Năm 1972, bà Thu khi ấy là nữ du kích mới tròn 18 tuổi. Vừa tổ chức lễ hỏi cưới thì chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị bước vào giai đoạn ác liệt. Không ngại hiểm nguy, bà Thu theo cha chồng là ông Nguyễn Con, khi ấy 57 tuổi, tình nguyện chèo đò, ngày đêm đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn, tiếp viện cho chiến trường Thành cổ, đồng thời chở thương binh về tuyến sau. Bức ảnh nêu trên được chụp trong một lần như thế.
Bà Thu kể, ngày ấy các anh bộ đội từ ngoài Bắc vào đều là thanh niên trai trẻ, tuổi 18, đôi mươi, gặp cha con bà Thu, ai cũng cười hiền khô.
Có lần đang vượt sông thì bom, đạn pháo địch rót xuống, các chiến sĩ giục cha con bà Thu nhảy xuống sông nấp vào chỗ an toàn. Nhưng hai cha con bà Thu đã nhận nhiệm vụ thì quyết phải hoàn thành, bởi khi ấy họ đã chấp nhận sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc.
“Các chiến sĩ ở xa tới, không biết địa hình, dòng chảy sông Thạch Hãn, mình không thể bỏ rơi họ lúc nguy nan. Cha con tôi lúc nào cũng giữ một quyết tâm sắt đá, đó là phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng mọi cách bảo vệ an toàn cho chiến sĩ, thương binh” – bà Thu nhớ lại.
Niềm tin vào thế hệ trẻ
Theo bà Thu, thời điểm ấy muốn chở bộ đội, thương binh vượt sông phải có kinh nghiệm, lựa theo con nước để chèo đò qua sông đúng vị trí tập kết. Sau nhiều lần, cha con bà Thu còn có kinh nghiệm, tính toán để tránh giờ địch dội bom, bắn đạn pháo, giảm tỷ lệ thương vong cho bộ đội ta.
Lúc địch tập trung đánh bom vào ban ngày, cha con bà Thu chở bộ đội vượt sông Thạch Hãn vào ban đêm và ngược lại. Mỗi chuyến đò cập bến, thấy các chiến sĩ nhảy lên bờ, vẫy tay tạm biệt rồi tập hợp đội hình tiến vào Thành cổ là một lần o Thu thở phào.
Thế nhưng, cũng có những lúc địch thay đổi giờ đánh bom bất thình lình. Có lần đang làm nhiệm vụ cùng đồng đội, bất ngờ một quả bom quân địch thả xuống làm 2 chiến sĩ hi sinh. Những lần như thế, bà Thu tay cầm chắc tay súng, tay chèo, cố gắng bình tĩnh để vững tay lái tiếp tục vượt sông, nhưng lòng trĩu nặng.
Trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, bà Thu không nhớ hết đã có bao nhiêu chuyến đò đưa bộ đội, vũ khí, đạn dược sang sông, và chở bao nhiêu thương bình trở về hậu cứ. Bà chỉ nhớ có những lần, vừa cập bến bờ bắc sông Thạch Hãn, các thương binh bị thương quá nặng, chỉ kịp gọi hai tiếng “mẹ ơi” rồi trở thành liệt sĩ.
“Chiến tranh, bom rơi, đạn nổ, sự sống, cái chết chỉ trong gang tấc, nhưng tinh thần quả cảm, bất khuất của các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị sẽ mãi được lưu danh. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng thế hệ trẻ khi xem phim “Mưa đỏ”, học lịch sử sẽ thấu hiểu giá trị của những hy sinh, mất mát mà thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong đã cống hiến để đất nước có hòa bình như hôm nay, từ đó cố gắng cống hiến cho nước nhà phát triển. Riêng tôi, qua mưa bom, bão đạn, còn sống, có con, cháu sum vầy đã là may mắn” – bà Thu nói.
Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Câu cho biết, trở lại cuộc sống hòa bình, vợ chồng ông làm nghề cào hến đắp đổi qua ngày. Những năm trở lại đây, vì tuổi cao, vợ chồng bà không thể lao động. 2 năm qua, bà Thu bị bệnh tiểu đường tuýp 2, mỗi tháng được hưởng chế độ chính sách với mức 2 triệu đồng. Vợ chồng o Thu sống và thuốc thang nhờ số tiền này cộng với sự chăm sóc của 4 người con.
Chỉ sau 17 ngày công chiếu, bộ phim Mưa đỏ có tới 7 triệu lượt khán giả đến xem, mang về mức doanh thu gần 552 tỷ đồng. Phim trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim về đề tài chiến tranh - cách mạng lại đường đường chính chính bỏ xa hàng loạt phim thị trường từng gây tiếng vang trước đó mà không cần chiêu trò truyền thông.