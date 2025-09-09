Từ nhân vật o Hồng trong phim 'Mưa đỏ', gặp o Thu đang sống ở Quảng Trị

O Hồng trong phim “Mưa đỏ” và o Thu đời thực

Trong phim “Mưa đỏ”, khán giả ấn tượng với nhân vật o Hồng. O Hồng do diễn viên Lê Hạ Anh đóng, là cô gái tuổi đôi mươi, kiên trung bất khuất chở bộ đội ta vượt sông Thạch Hãn vào chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Diễn viên Lê Hạ Anh (giữa) đóng vai o Hồng trong phim Mưa đỏ. Ảnh: Nhà sản xuất.

Ngoài đời thực, cũng có một cô gái khi ấy 18 tuổi đã cùng cha chồng vượt qua mưa bom, bão đạn chở bộ đội cụ Hồ dọc ngang trên sông Thạch Hãn để chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đó là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1954, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trước đây là thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).

Nhiều người nói rằng, o Hồng, o Thu, tuy hai mà một.

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp của mình, bà Thu tiếp chúng tôi bằng ấm nước trà còn ấm nóng. Ở tuổi 71, bệnh tiểu đường tuýp 2 và di chứng của những trận mưa bom, bão đạn năm xưa khiến sức khỏe của bà yếu đi nhiều so với trước. Đặc biệt, những cơn đau đầu khiến bà lúc nhớ, lúc quên. Chồng bà, ông Nguyễn Câu phải thường xuyên nhắc, giúp vợ nhớ câu chuyện cũ.