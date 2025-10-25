Từ người bán kem dạo đến tiến sĩ sở hữu 700 sáng chế, thu hàng trăm triệu USD

Từ cậu bé bán kem dạo, lơ xe...

Mở đầu buổi nói chuyện, Tiến sĩ Thanh Mỹ hóm hỉnh nói: “Hôm nay, thầy cô và sinh viên sẽ là nạn nhân của tôi, vì sẽ phải nghe những câu chuyện cũ. Mong mọi người hãy tha thứ".

Ông Mỹ kể, ở công ty của ông mỗi tháng đều có những buổi trò chuyện về thành công, hạnh phúc và sự viên mãn. Trước khi đúc kết được những điều này, ông đã đi hỏi rất nhiều bạn trẻ, nhân viên và nhận lại câu trả lời thú vị.

Nhìn lại quá khứ, ông Mỹ cho biết mình từng trải qua đủ nghề: từ bán kem, lơ xe đến bán hàng tại chợ trời, đá bóng thuê. Mới 7 tuổi, ông đã mưu sinh giúp mẹ nuôi năm anh em trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ thời còn đi đá bóng thuê. Ảnh: NVCC

Động lực để ông đi học là “để mẹ vui lòng, để không bị bắt đi lính chế độ cũ và để cuộc sống sau này bớt khổ cực hơn". Khi ông đỗ tú tài, niềm vui của mẹ chính là hạnh phúc đầu đời của ông.

Để có tiền học, ông tiếp tục làm đủ nghề, từ lơ xe, buôn gạo, cá, tôm, đến đá bóng thuê. Chính những trải nghiệm ấy giúp ông hiểu rõ hơn về nhân sinh quan, tình quê và lòng yêu đất nước.