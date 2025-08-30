Từ ngày 3/9, người dân có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến, nhận kết quả tại nhà

Ngày 29/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội cho biết, từ ngày 3/9, trung tâm sẽ triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ bằng hình thức trực tuyến một phần, toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh.

Trực tuyến toàn trình áp dụng đối với các thủ tục sau: Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.

Công dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

Theo đó, người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, nhận kết quả điện tử và nhận kết quả bản giấy (theo nhu cầu); 100% kết quả bản giấy (nếu có) sẽ được chuyển trả tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.