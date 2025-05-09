Từ nay đến hết năm có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão, không khí lạnh đến sớm

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 4/9, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin:

"Từ nay đến hết năm 2025, cần chú ý một số hình thế chính là bão, lũ và hoạt động của không khí lạnh. Về bão, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam. Theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam. Ngoài ra, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm'.

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn

Mùa mưa tại Trung Bộ năm nay dự báo sẽ tập trung nhiều vào các tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12/2025, trùng thời kỳ hoạt động mạnh của bão, ATNĐ cùng với dải thời tiết xấu đi qua Trung Bộ.

Đỉnh lũ trên các sông chính khu vực Bắc Bộ dự báo ở mức BĐ1 đến BĐ2; các sông nhỏ và thượng lưu đạt mức BĐ2-BĐ3; các sông từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, trên một số sông nhỏ và thượng lưu các sông vượt mức BĐ3.

Đối với các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng các đợt lũ lớn khả năng tập trung trong tháng 10, 11/2025 và khả năng xuất hiện các đợt lũ muộn vào cuối năm trùng vào thời kỳ tích nước ở khu vực Trung Bộ.

Trên lưu vực sông Mê Công, đỉnh lũ năm nay được dự báo tương đương trung bình nhiều năm (TBNN). Mực nước đỉnh lũ tại Tân Châu và Châu Đốc (đầu nguồn sông Cửu Long) dự kiến ở mức báo động (BĐ)1, trong khi các trạm hạ lưu có thể đạt mức BĐ2-BĐ3, thậm chí vượt BĐ3.

"Bước sang cuối năm, không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10/2025 và gia tăng cường độ, tần suất từ tháng 11/2025. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với TBNN cùng thời kỳ (khoảng từ nửa cuối tháng 12/2025). Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ", lãnh đạo Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn nhận định.