Từ nay đến giữa năm 2022, Việt Nam tiếp cận khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế yêu cầu cập nhật giá công khai hàng tuần, tạo điều kiện cho đơn vị đăng ký và cạnh tranh lành mạnh. Bộ cũng đã ban hành các văn bản đề nghị xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và thanh tra kiểm tra mua sắm, trang thiết bị, cơ sở dịch vụ xét nghiệm. Bộ Y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra đang đi kiểm tra các tỉnh để xem xét, chấn chỉnh hành vi nâng giá".

