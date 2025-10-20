Từ Mona Lisa đến bồn cầu vàng: Những vụ trộm bảo tàng chấn động thế giới

9 món trang sức quý thuộc bộ sưu tập France's Crown Jewels đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre – nơi được xem là điểm đến văn hóa nổi tiếng nhất thế giới. Theo thông tin ban đầu, những kẻ trộm được cho là đã sử dụng thang nâng di động để đột nhập vào bảo tàng vào sáng 19/10, đúng thời điểm du khách đang tham quan khu trưng bày Galerie d’Apollon.

Ngay sau vụ việc, Bảo tàng Louvre buộc phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati xác nhận rằng một món đồ đã được tìm thấy sau khi nhóm trộm tẩu thoát. Một số hãng truyền thông Pháp cho biết vật phẩm này là chiếc vương miện thế kỷ XIX của Hoàng hậu Eugénie – vợ của Hoàng đế Napoleon III, song đã bị phát hiện trong tình trạng vỡ nát.

Tuy nhiên, đây chưa phải là vụ trộm cắp táo tợn nhất từng được thực hiện.

Bức tranh Mona Lisa bị đánh cắp﻿

Bảo tàng Louvre từng là tâm điểm của nhiều vụ trộm cắp và âm mưu cướp bóc trong suốt chiều dài lịch sử. Nổi bật nhất là vụ việc năm 1911, khi kiệt tác Mona Lisa biến mất khỏi khung trưng bày. Kẻ trộm được xác định là Vincenzo Peruggia – cựu nhân viên của bảo tàng, đã lẩn trốn qua đêm bên trong Louvre và giấu bức tranh dưới áo khoác để mang ra ngoài. Hai năm sau, bức tranh Mona Lisa được tìm thấy tại Florence (italy). Chính vụ trộm này đã góp phần biến bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci trở thành tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất hành tinh.

Bức tranh Mona Lisa. Ảnh: Reuters

Ẩn số trong vụ trộm ở Bảo tàng Isabella Stewart Gardner (Mỹ)

Vụ trộm này được xem là vụ đánh cắp tác phẩm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và hơn ba thập niên trôi qua bí ẩn ấy vẫn chưa có lời giải.

Rạng sáng ngày 18/3/1990, hai người đàn ông giả danh cảnh sát Boston đã lừa nhân viên bảo vệ cho vào Bảo tàng Isabella Stewart Gardner, rồi nhanh chóng khống chế và trói họ bằng băng keo. Trong suốt 81 phút, kẻ trộm lấy đi 13 kiệt tác nghệ thuật vô giá của nhiều danh họa nổi tiếng thế giới như Rembrandt, Vermeer, Degas và Manet, với tổng giá trị ước tính lên đến nửa tỷ USD.

Bức tranh Storm on the Sea of Galilee. Ảnh: The Collector

Tuy nhiên, theo đại diện bảo tàng, những tác phẩm này là “vô giá”, bởi không một khoản tiền nào có thể thay thế được giá trị của chúng. Một số bức tranh, trong đó có bức “Storm on the Sea of Galilee” (tạm dịch: “Cơn bão trên biển Galilee”) của danh họa Rembrandt, đã bị xé khỏi khung. Cho đến nay, những khung tranh trống ấy vẫn được giữ nguyên trên tường như một lời nhắc nhở ám ảnh về vụ mất trộm chưa có hồi kết.

Hai vụ trộm vàng và trang sức ở Bảo tàng Bode (Đức)﻿

Năm 2017, một trong những vụ trộm táo tợn nhất châu Âu đã xảy ra tại Bảo tàng Bode ở Berlin, khi những tên trộm lấy đi đồng tiền vàng khổng lồ của Canada mang tên “Big Maple Leaf” (tạm dịch: “Lá phong lớn”), nặng tới 100kg và được làm hoàn toàn từ vàng nguyên khối.

Theo kết quả điều tra, nhóm trộm đã phá vỡ lớp kính bảo vệ, dùng thang leo qua cửa sổ, rồi vận chuyển đồng xu nặng hàng trăm kg bằng xe cút kít dọc theo đường ray xe lửa để tẩu thoát. Nhà chức trách cho rằng, nhóm trộm đã cắt nhỏ đồng xu vàng trị giá khoảng 4,33 triệu USD để bán trên chợ đen. Ba người, trong đó có một nhân viên bảo vệ của bảo tàng, đã bị kết án liên quan đến vụ việc.

Chỉ hai năm sau, nước Đức lại rúng động vì một vụ trộm khác, lần này là tại Green Vault ở Dresden, một trong những bảo tàng cổ nhất và danh giá nhất thế giới. Những tên trộm đã đập vỡ tủ kính trưng bày và lấy đi 3 bộ trang sức hoàng gia đính kim cương có niên đại từ thế kỷ XVIII, được đánh giá là “vô giá” và gần như không thể mua bán hợp pháp trên thị trường quốc tế.

Một phần nhỏ số hiện vật bị đánh cắp sau đó đã được thu hồi. Trong phiên tòa kéo dài nhiều năm, 5 bị cáo nam bị tuyên án tù, trong khi 1 người khác được tuyên trắng án.

Vụ đánh cắp chiếc bồn cầu vàng (Anh)﻿

Đầu năm nay, một trong những vụ trộm tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ nhất nước Anh đã khép lại với bản án dành cho Michael Jones – kẻ đã đánh cắp chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat trị giá gần 5 triệu bảng Anh (hơn 6 triệu USD) từ Cung điện Blenheim, nơi từng là nơi chào đời của Thủ tướng Winston Churchill.

Chiếc bồn cầu vàng. Ảnh: PA

Theo cáo trạng, Jones từng đến cung điện “khảo sát hiện trường” một ngày trước vụ trộm, thậm chí còn sử dụng chính chiếc bồn cầu vàng và mô tả trải nghiệm này là “tuyệt vời”. Rạng sáng ngày 14/9/2019, Jones quay lại cùng ít nhất hai đồng phạm, mang theo búa tạ và xà beng, đập vỡ cửa sổ, tháo bồn cầu khỏi hệ thống ống nước chỉ trong 5 phút, rồi tẩu thoát trên những chiếc xe bị đánh cắp, để lại phía sau một trận lụt khủng khiếp trong cung điện cổ. Cho đến nay, chiếc bồn cầu bằng vàng vẫn chưa được tìm thấy và giới chức tin rằng nó đã bị nấu chảy hoặc cắt nhỏ để bán ở chợ đen.

Tác phẩm mang tên “America” (Nước Mỹ) của nghệ sĩ Italy Maurizio Cattelan được xem là biểu tượng châm biếm về sự xa hoa và chủ nghĩa vật chất. Nặng gần 100kg, chiếc bồn cầu từng được trưng bày tại Bảo tàng Guggenheim ở New York. Bảo tàng này từng hài hước đề nghị cho Tổng thống Trump mượn chiếc bồn cầu vàng nói trên trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, sau khi ông gửi yêu cầu mượn một bức tranh của Van Gogh để trưng bày tại Nhà Trắng.