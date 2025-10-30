Từ máy bay, Đà Nẵng và miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Huế cũng gánh chịu những hậu quả rất nặng nề với 2 người chết, 2 người mất tích và một người bị thương. Thành phố cũng có hơn 44.000 căn nhà bị ngập sâu, thiệt hại lớn về nông nghiệp. Tính đến 7h sáng nay, Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, các đường tỉnh lộ vẫn đang ngập sâu, chưa đi lại được.

Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng cũng chịu thiệt hại lớn do mưa lũ lần này. Tổng hợp báo cáo các địa phương trong sáng nay cho thấy, mưa lũ làm 18 người chết, mất tích, trong đó 10 người chết, 8 người mất tích, 22 người bị thương.