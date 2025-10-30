Từ máy bay, Đà Nẵng và miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Dù lũ đang rút dần, tuy nhiên góc nhìn từ máy bay trong clip của Luật sư Lê Long gửi về vietbao.vn, gần như toàn bộ thành phố Đà Nẵng vẫn chìm trong biển nước, sáng 30/10.
Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do đợt mưa lũ lần này. Thành phố này có 50 nhà bị sập, cuốn trôi, 94 nhà bị hư hỏng, hơn 76.000 nhà bị ngập, thiệt hại lớn về hoa màu, gia súc, gia cầm. Hơn 1.880m đường vẫn đang bị hư hỏng, sạt lở tại các tuyến quốc lộ (14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B), các tuyến đường tỉnh (601, 606, 612, 614, 615) và đường giao thông nông thôn.
Huế cũng gánh chịu những hậu quả rất nặng nề với 2 người chết, 2 người mất tích và một người bị thương. Thành phố cũng có hơn 44.000 căn nhà bị ngập sâu, thiệt hại lớn về nông nghiệp. Tính đến 7h sáng nay, Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, các đường tỉnh lộ vẫn đang ngập sâu, chưa đi lại được.
Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng cũng chịu thiệt hại lớn do mưa lũ lần này. Tổng hợp báo cáo các địa phương trong sáng nay cho thấy, mưa lũ làm 18 người chết, mất tích, trong đó 10 người chết, 8 người mất tích, 22 người bị thương.
Mưa lũ cũng làm 51 nhà bị sập, cuốn trôi, 122 nhà bị hư hỏng và 128.024 nhà bị ngập, thiệt hại về nông nghiệp rất nặng nề.