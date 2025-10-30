Từ London: Việt Nam và tư tưởng về xã hội mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Việt Nam trên bàn đối thoại trí tuệ toàn cầu

Tại thủ đô London – cái nôi của những cuộc cách mạng công nghiệp từng làm thay đổi nhân loại – Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc Bàn tròn cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam và các học giả, chiến lược gia hàng đầu của Vương quốc Anh và thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) và chip bán dẫn, với chủ đề “Xây dựng xã hội mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”.

Sự kiện không chỉ mở ra hướng đi chính sách, mà còn đánh dấu sự hình thành một tư tưởng phát triển mới của Việt Nam: làm chủ công nghệ bằng nhân văn, kiến tạo tương lai bằng đạo đức và trí tuệ.

Từ một dân tộc từng chiến đấu để giành độc lập, hôm nay Việt Nam bước lên bàn đối thoại toàn cầu bằng tầm nhìn tư tưởng về mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo, với khát vọng đóng góp cho nhân loại một mô hình phát triển mới – nơi công nghệ phục vụ con người, không định nghĩa lại con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu mở đầu tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ và lắng nghe những ý kiến tâm huyết, thiết thực của các chuyên gia và các nhà chiến lược tại London, một trung tâm công nghệ và sáng tạo toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, nhất là khi AI trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là điểm đột phá hàng đầu để phát triển nhanh, bền vững và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư đã gửi một thông điệp mạnh mẽ: “Việt Nam hoan nghênh, sẵn sàng đón nhận, triển khai thử nghiệm những ý tưởng tiên phong, đột phá từ các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tạo ra những mô hình mới, giá trị mới và niềm tin mới cho nhân loại trong kỷ nguyên AI”.