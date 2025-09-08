Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học từ Thâm Quyến

Trước những năm 2000, xe máy xăng là phương tiện giao thông cá nhân phổ biến tại Trung Quốc, đặc biệt ở những đô thị đang phát triển như Thâm Quyến.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng xe máy xăng đã kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng: Tai nạn giao thông gia tăng, ô nhiễm không khí, tiếng ồn và tình trạng tội phạm sử dụng xe máy để gây rối trật tự…

Nhận thấy những nguy cơ trên, năm 2003, chính quyền Thâm Quyến đã ban hành lệnh cấm xe máy xăng tại một số tuyến đường trung tâm. Quyết định này đánh dấu sự khởi đầu cho tiến trình chuyển đổi giao thông xanh toàn diện về sau này.

CSGT Thâm Quyến kiểm tra phương tiện trên đường. Ảnh: Thatsmags

Từ những tuyến đường trung tâm, lệnh cấm nhanh chóng được mở rộng ra nhiều khu vực nội đô. Đến năm 2007, Thâm Quyến trở thành đô thị đầu tiên ở Trung Quốc cấm hoàn toàn xe máy xăng trong khu vực trung tâm.

Các biện pháp thực thi bao gồm: lực lượng công an giao thông tuần tra, tổ chức các đợt cao điểm để thu hồi xe trái phép, và đặt các trạm kiểm tra tại cửa ngõ thành phố.

Thống kê cho thấy, trong vòng 5 năm, hàng trăm nghìn xe máy xăng đã bị thu hồi và tiêu hủy. Tai nạn giao thông giảm rõ rệt, ô nhiễm không khí được kiểm soát, và chất lượng cuộc sống ở khu vực nội đô cải thiện đáng kể. Xe điện trở thành phương tiện phổ biến cho giao hàng, đi lại hàng ngày, đặc biệt trong thời đại thương mại điện tử nở rộ.

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe máy điện