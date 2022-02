Tủ lạnh ngày Tết bốc mùi trầm trọng, chỉ cần thêm thứ này, mùi hôi biến mất nhanh chóng mà chẳng phải mất công lau chùi

Than hoạt tính có khả năng hấp phụ tốt, nên có tác dụng khử mùi hôi tủ lạnh hiệu quả. Bạn chỉ việc đặt than củi hay than hoạt tính vào một góc trống trong tủ lạnh và chờ đợi kết quả. Đừng lo lắng khi sử dụng vật liệu này vì chúng rất an toàn và không hề gây ảnh hưởng gì đến chất lượng và mùi vị của thức ăn cả.

Lưu ý khi khử mùi tủ lạnh

- Khi sử dụng than hoạt tính, than tre, vỏ bưởi, vỏ chanh, trà thơm,… để hút mùi đặc trưng trong tủ lạnh, tốt nhất bạn nên cho các chất hấp phụ này vào một túi vải, chuẩn bị sẵn hai gói để sử dụng luân phiên. Nên thay thế thường xuyên từ một đến hai tuần một lần, đồng thời phơi những túi đã sử dụng dưới ánh nắng mặt trời để làm khô và diệt khuẩn.

- Chú ý không lau tủ lạnh bằng các hợp chất có chứa i-ốt vì i-ốt dễ làm tủ bị ố vàng.

- Nếu tủ lạnh có mùi tanh thì không nên dùng các vật dụng khác để lau, tốt nhất nên lau bằng khăn mềm có tẩm giấm, rượu trắng hoặc chất khử mùi chuyên dụng, cuối cùng lau sạch lại với nước. Nếu tủ lạnh có mùi đặc biệt do chất bẩn nhờn, bạn có thể lau sạch bằng chất tẩy rửa trung tính.

Theo An Nhiên - Vietnamnet