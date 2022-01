Tự làm khoai tây lốc xoáy

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cách làm khoai tây lốc xoáy đơn giản

Bạn rửa khoai qua nước sạch, dùng khăn giấy thấm khô rồi xiên qua que tre, cho vào chảo chiên ngập dầu, để lửa khoảng 60% (vừa hoặc nhỏ), tới khi chín giòn.

Cuối cùng, cho khoai ra khay, để ráo dầu, rắc thêm gia vị như bột ớt, muối tiêu, vụn rong biển, hạt vừng trắng hay tương ớt. Sau khi chiên, khoai nở ra, tạo thành từng lớp giống như đèn lồng. Vị giòn giòn, thơm thơm, đậm đà.