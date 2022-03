Tứ kết Champions League: Cuộc chiến quyền lực

Trận chiến quyền lực

Không một CLB nào ở thời điểm hiện tại có tương lai bấp bênh hơn Chelsea, đội sẽ gặp Real Madrid ở tứ kết Champions League, với trận lượt đi ngày 6/4 trên sân nhà Stamford Bridge (lượt về ngày 12/4 tại Bernabeu).



Các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt mà Chính phủ Anh áp đặt đối với chủ sở hữu của CLB, nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich, đã gây ra một cuộc khủng hoảng thể chế với những hậu quả không thể lường trước được.

Chelsea từng loại Real Madrid với sự vượt trội hoàn toàn mùa trước

Kể từ khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine và cộng đồng quốc tế bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đối với các các nhân vật có liên quan đến Điện Kremlin, cuộc sống của nhà đương kim vô địch châu Âu đã thay đổi hoàn toàn.



Trên sân cỏ, Premier League đã quá xa vời và mục tiêu thể thao của đội giờ đây là sân chơi châu Âu với nhiều hoài nghi.



Trên cơ sở hàng ngày, những hạn chế ở Stamford Bridge là rất nghiêm trọng: không thể bán vé (trận đấu với Real Madrid có thể được tổ chức mà không có khán giả) hoặc các sản phẩm thương mại. Nếu không có gì thay đổi CLB không thể tham gia chuyển nhượng, cũng như gia hạn hợp đồng với cầu thủ.



Ngay bây giờ, những hạn chế chỉ cho phép The Blues có vừa đủ tiền để trả lương và đáp ứng các chi phí ngắn hạn.



Trong bối cảnh ấy, cùng với đầu tư sai lầm vào Romelu Lukaku, Chelsea phải quyết chiến Real Madrid để bảo vệ danh hiệu Champions League.



Mùa trước, Chelsea loại Real Madrid ở bán kết nhờ tài năng của Thomas Tuchel, hòa 1-1 tại Bernabeu và thắng 2-0 trên sân nhà. Nhà cầm quân người Đức một lần nữa được chờ đợi tạo nên điều kỳ diệu như những gì diễn ra cách nay 10 tháng.



Kết quả ở bán kết mùa trước là sự kết thúc chu kỳ của Real Madrid với Zinedine Zidane (và Sergio Ramos).



Trong quá khứ, Chelsea chưa từng thua Real Madrid. Hai đội hòa 1-1 và The Blues thắng 2-1 trong trận đá lại chung kết Cúp C2 năm 1971. Năm 1998, họ thắng 1-0 trong trận Siêu Cúp châu Âu.



Sắp tới là cuộc chiến quyền lực giữa nhà ĐKVĐ và đội vô địch giải đấu nhiều lần nhất (13). Giữa những bất lợi của Chelsea, Real Madrid thực tế cũng không lợi thế hơn bao nhiêu.



Cuộc đụng độ giữa hai trường phái

Thêm một trận đấu nữa giữa hai nền bóng đá Anh và Tây Ban Nha. Cuộc đụng độ phong cách mâu thuẫn nhất có thể xảy ra ở bóng đá châu Âu là màn so tài giữa Man City và Atletico Madrid



Thứ bóng đá chiếm hữu và áp lực cao của Pep Guardiola chống lại việc đá thấp và chờ cơ

Pep Guardiola và Simeone là hai trường phái trái ngược

Simeone có lẽ không thích cuộc đối đầu với Guardiola. Ông đã thua 2 và thắng 1 trong 3 lần đấu trí trước đó giữa hai người.



Mùa giải này, ngoại trừ trận thắng MU trên sân Old Trafford, thứ bóng đá quen thuộc của Simeone không thực sự hiệu quả.



Atletico không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga. Tại châu Âu, họ chật vật vượt qua vòng bảng Champions League.



"Chúng tôi biết rằng sẽ rất khó để áp đặt lối đá quen thuộc, bởi vì họ rất giỏi", Pep khá thận trọng khi đánh giá về Atletico.



"Chúng tôi phải thông minh và chờ đợi thời điểm thích hợp. Họ có thể tránh được những gì bạn có. Họ có thể phòng ngự tầm thấp, nhưng cũng có thể gây áp lực lên cao vào nhiều thời điểm".



Thống kê cho thấy Man City kiểm soát bóng trung bình 67% so với 48% của Atletico. Đội bóng của Guardiola dứt điểm 19 lần mỗi trận và các học trò của Simeone là 12 lần.



Man City ghi 107 bàn cho đến nay (2,5 bàn/trận). Đại diện Madrid khiêm tốn hơn nhiều với 67 bàn (1,74). Ngay cả phòng ngự cũng là khác biệt: nhà vô địch Premier League chỉ nhận 0,74 bàn thua mỗi trận, trong khi đối thủ là 1,26.



Ngày 5/4 tới sẽ là tập một của cuộc đấu trí hứa hẹn rất căng thẳng giữa hai nhà cầm quân hàng đầu thế giới hiện nay, mang trường phái tương phản.