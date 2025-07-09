Từ Jerusalem tới Gaza: Hai mặt trận căng thẳng phản chiếu bế tắc Trung Đông

Tuy nhiên, bất chấp sức ép gia tăng từ cộng đồng quốc tế, cả Israel và Hamas vẫn giữ lập trường cứng rắn, khiến bế tắc chính trị - quân sự kéo dài gần hai năm qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tối qua (6/9, giờ địa phương), hàng nghìn người Israel đã đổ về Jerusalem, tuần hành yêu cầu chính phủ đạt thỏa thuận trao đổi con tin và chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza. Đây cũng là sự kiện đánh dấu 700 ngày các con tin Israel bị giam giữ kể từ vụ tập kích của Hamas ngày 7/10/2023.

Biểu tình ở Jerusalem yêu cầu thả toàn bộ con tin và chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi muốn chính phủ, nội các và giới chức quốc phòng lên tiếng: Nếu tiến hành chiến dịch chiếm đóng Gaza trên bộ, sẽ dẫn đến việc sát hại các con tin. Máu của các con tin sẽ đổ. Lệnh tiến hành chiến dịch chiếm đóng Gaza trên bộ là một bản án tử hình đối với các con tin. Chúng tôi kêu gọi giới chức quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và nhóm đàm phán hãy kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào giết hại các con tin”.

“Tôi là một phần của người dân Israel muốn đưa các con tin trở về trước, sau đó tiếp tục bất cứ điều gì cần thiết”.

Song song với Jerusalem, nhiều cuộc biểu tình khác cũng đồng loạt diễn ra tại Tel Aviv, Haifa, Carmei Gat, Be’er Sheva và nhiều thành phố lớn.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, hàng chục nghìn người Palestine đang sống trong cảnh tha hương, lo sợ mất quê hương giữa chiến dịch quân sự của Israel. Thành phố Gaza - trung tâm đô thị lớn nhất vùng lãnh thổ - bị tuyên bố là khu vực chiến sự, khiến khoảng 80.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong những ngày qua. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với tổng dân số gần 1 triệu người.

Nhiều gia đình Palestine cho biết họ không còn nơi nào để đi. Một số người dân khẳng định:

“Khắp mọi nơi tại Gaza đều xảy ra oanh kích và chết chóc. Trong suốt một năm rưỡi qua, những đợt oanh tạc khốc liệt nhất - gây ra các vụ thảm sát dân thường, lại xảy ra ở Al-Mawasi, cái gọi là ‘vùng nhân đạo'".

“Đối với chúng tôi, giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Dù chúng tôi đi đâu, cái chết cũng đuổi theo hoặc là do bom đạn, hoặc là do đói khát”.

Trước đó, cùng ngày, Israel tiếp tục yêu cầu người dân tại Gaza sơ tán trong bối cảnh chiến dịch quân sự quanh thành phố Gaza tiếp tục được đẩy mạnh, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng cả trong nước và từ cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua.

Cho đến nay, trên bàn đàm phán, bất đồng giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu được tháo gỡ. Hồi tháng trước, Hamas đồng ý ngừng bắn tạm thời 60 ngày, trao trả con tin và thi thể đổi lấy việc thả tù nhân Palestine. Song Israel yêu cầu một thỏa thuận toàn diện: Hamas phải giải giáp, Gaza được phi quân sự hóa và thành lập một chính phủ mới không có Hamas hoặc Chính quyền Palestine hiện tại.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chỉ chấp nhận hai phương án: tiêu diệt Hamas bằng vũ lực hoặc buộc nhóm này giải tán thông qua đàm phán. Hamas, với lập trường phải đảm bảo sự tồn tại của họ ở Gaza, kiên quyết bác bỏ các điều kiện của Israel.

Theo nhận định của giới quan sát, khi các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng và thảm kịch nhân đạo ở Gaza tiếp tục leo thang, triển vọng về một giải pháp chính trị toàn diện vẫn xa vời. Trừ khi một bên chịu cú sốc quân sự hoặc chính trị buộc phải thay đổi chiến lược, vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông sẽ còn kéo dài.