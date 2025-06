Từ Jackie Chan đến Chung Tử Đơn – Những bậc thầy võ thuật ngoài đời thực

Trở lại với Thời kỳ vàng của điện ảnh võ thuật

Điện ảnh võ thuật đã trải qua một "Thời kỳ vàng" vào những năm 1970 và 1980, thời kỳ mà Jackie Chan và Bruce Lee tạo ra những kiệt tác như "Enter the Dragon" (1973) và “Drunken Master” (1978). Những bộ phim và diễn viên này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa Đông và Tây, biến võ thuật trở thành một thể loại kể chuyện tuyệt vời.

Không thể không nhắc đến những tác phẩm kinh điển như “The Karate Kid” (2010), “Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000), “Rush Hour” (1998) và “Ip Man” (2008) đã phá vỡ các kỷ lục phòng vé và làm nổi bật sự yêu thích võ thuật trên toàn cầu. Tiếp nối di sản này là “Karate Kids: Legends” năm 2025, phần thứ sáu trong loạt phim dài hơi, đưa Ralph Macchio (Daniel LaRusso) và Jackie Chan (Mr. Han) hội ngộ, họ huấn luyện Karate Kid mới, Li Fong. Đây cũng là lần đầu tiên Chan xuất hiện trong loạt phim này, 15 năm sau khi anh tham gia phần làm lại vào năm 2010 cùng Jaden Smith.

Hãy cùng nhìn lại những ngôi sao đã tạo nên những khoảnh khắc bất hủ trên màn ảnh với kỹ năng võ thuật xuất sắc của mình.

1. Jackie Chan

Jackie Chan đã khiến bao nhiêu khán giả kinh ngạc với những pha stunt nguy hiểm và đôi khi là cận kề với cái chết. Khởi nghiệp từ những bộ phim hành động Hồng Kông (Trung Quốc), Chan đã mang Hollywood đến gần hơn với mình qua các bộ phim như “Rush Hour” (1998) và “Shanghai Noon” (2000). Đến nay, Chan vẫn giữ kỷ lục Guinness cho "Người thực hiện nhiều pha nguy hiểm nhất" và là một trong những ngôi sao giàu có nhất thế giới. Anh là cầu nối văn hóa giữa Đông và Tây qua điện ảnh.

2. Lý Tiểu Long (Bruce Lee)

Bruce Lee không chỉ làm phổ biến võ thuật từ những năm 1970 mà còn thay đổi cách người châu Á được thể hiện trong Hollywood. Dù sự nghiệp của Lee bị cắt ngắn bởi cái chết bi thảm, anh vẫn để lại những bộ phim huyền thoại như “Fist of Fury” (1972), “The Way of the Dragon” (1972) và “Enter the Dragon” (1973). Lee cũng sáng lập ra Jeet Kune Do – một triết lý võ thuật dựa trên những gì anh học được trong suốt cuộc đời.

3. Lý Liên Kiệt (Jet Li)

Với kỹ năng wushu và kung fu xuất sắc, Lý Liên Kiệt (Jet Li) đã cùng Jackie Chan và Donnie Yen góp phần vào sự phát triển của võ thuật tại Mỹ. Sau khi nổi lên với vai Wong Fei-hung trong loạt phim “Once Upon a Time in China”, Li gia nhập Hollywood với bộ phim hành động “Lethal Weapon 4” (1998). Li cũng được mời tham gia phần tiếp theo của “The Matrix”, nhưng đã từ chối vì mức thù lao không công bằng.

4. Chung Tử Đơn (Donnie Yen)

Khi “Ip Man” (Diệp Vấn) ra mắt vào năm 2008, Donnie Yen trở thành biểu tượng của điện ảnh võ thuật hiện đại. Loạt phim này kể về cuộc đời của Ip Man, người đã phổ biến võ Wing Chun và huấn luyện Bruce Lee. Yen không chỉ là ngôi sao của Hồng Kông mà còn là một gương mặt quen thuộc ở Hollywood với các bộ phim như “John Wick 4” (2023), “Shanghai Knights” (2003) và “Mulan” (2020).

5. Gordon Liu

Gordon Liu, người đã âm thầm học kung fu từ khi còn nhỏ, đã xây dựng sự nghiệp vang dội như một ngôi sao võ thuật huyền thoại của Hồng Kông. Nổi tiếng với vai San Te trong bộ phim “The 36th Chamber of Shaolin” (1978), Liu đã tạo dựng tên tuổi cùng Shaw Brothers Studio vào những năm 1970 và 1980. Quentin Tarantino là một fan hâm mộ lớn của Liu và đã mời anh tham gia “Kill Bill” trong hai vai Johnny Mo và kung fu master Pai Mei.

Những ngôi sao võ thuật này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh thể chất mà còn là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa và phát triển của điện ảnh võ thuật trên toàn cầu. Từ những bộ phim kinh điển cho đến những tác phẩm hành động đỉnh cao hiện nay, họ đã và đang tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo.