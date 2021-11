Từ Hy Viên chẳng còn gì sau cuộc tình 20 ngày

Từ Hy Viên gặp nhiều khó khăn khi sinh hai con. Ảnh: ETtoday, HK01.

Sau khi kết hôn, vóc dáng Từ Hy Viên thay đổi rất nhiều. Vì quá gầy, nữ diễn viên không thể mang bầu. Để chuẩn bị cho quá trình làm mẹ, cô bỏ thói quen ăn chay. Lúc đầu, người đẹp vừa ăn thịt vừa nôn.



Nữ diễn viên phải điều trị tại bệnh viện khiến nội tiết tố trong người thay đổi, dẫn đến nhiều biến chứng về sau.



Năm 2014, sau bốn năm kết hôn, Từ Hy Viên sinh con gái đầu lòng. Từ người đẹp khoảng 40 kg, Từ Hy Viên tăng gấp đôi thể trọng. "Lần sinh đầu tiên, tôi nặng 79 kg. Việc khôi phục lại đường cong cũ nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Tôi vẫn cố khiêu vũ, luyện tập, nhưng thực sự rất khó. Bây giờ, ai cũng nói tôi như người mang bầu tháng cuối", nữ diễn viên chia sẻ.



Vừa giảm được một chút cân nặng, Từ Hy Viên mang bầu con thứ hai. Đây là trải nghiệm nguy hiểm với nữ diễn viên vì cô mắc nhiều chứng bệnh.



Sau khi sinh xong, chứng trầm cảm của Từ Hy Viên càng nặng. Cô bị phản ứng phụ với thuốc và phải vào bệnh viện cấp cứu do lên cơn co giật, lâm vào trạng thái hôn mê, não thiếu dưỡng khí.



"Có thời điểm tôi đã ngừng thở, mọi thứ mơ hồ. Các bác sĩ đã phải tiêm liều thuốc mạnh nhưng tôi không tỉnh lại. Sau đó, tôi quay sang bên và bắt gặp ánh mắt của Hy Nguyệt. Nhìn thấy con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi sợ bỏ lại con bé một mình. Chính con bé đã cứu tôi ra khỏi quỷ môn quan" - Từ Hy Viên chia sẻ.



"Tôi bị tình trạng mất trí nhớ trong khoảng nửa tháng. Khi về nhà cùng chồng, tôi còn hỏi tại sao lại ở đây. Vì sinh non, sức khỏe tôi sa sút trầm trọng. Có thể nói, tôi như từ cõi chết trở về", cô nhớ lại.



Ngôi sao Đài Loan còn đùa rằng: "Tôi đã nghĩ con trai là kẻ thù từ kiếp trước. Kiếp này đến báo thù nên khi sinh mới vất vả như vậy. Mọi chuyện chỉ tốt đẹp sau khi bé 100 ngày tuổi".



Từ Hy Viên còn gặp vấn đề mất kiểm soát cân nặng. Sau một năm, cô vẫn không thể xuống cân, luôn trong tình trạng phù nề như khi mang bầu những tháng cuối. Cô từng bị gọi là "bác gái 80 kg". Trong show, Từ Hy Viên thừa nhận ngoại hình thừa cân của cô hiện tại không thể tiếp tục đóng phim, chỉ có thể tham gia show giải trí để kiếm tiền.



Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng Từ Hy Viên dẫu tăng cân vẫn đáng được ngưỡng mộ. Thay vì không sinh con để giữ dáng như một số người đẹp khác, nữ diễn viên lựa chọn có con, bất chấp cả nguy hiểm tính mạng. Cô cũng cắt mái tóc dài vẫn chăm chút thành tóc ngắn để tiện cho việc chăm sóc con nhỏ. Thậm chí, người đẹp từ chối việc trở lại màn ảnh để dành thời gian chăm lo gia đình.



Cuộc sống không như mơ và cảnh bán tài sản giúp chồng