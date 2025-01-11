Từ hôm nay đến ngày 3-11, miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to

Lượng mưa cụ thể như sau: Hà Tĩnh (186mm), Quảng Trị (219,4mm), Đà Nẵng (159,4mm), Quảng Ngãi (241,4mm) - cập nhật dữ liệu đến 6 giờ 30 phút ngày 1-11. Nam bộ không mưa, hoặc mưa không đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng sớm 1-11 đến sáng sớm 3-11, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi trên 700mm.

Cũng trong 3 ngày tới, khu vực Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa 100-250mm, cục bộ trên 350mm, cường suất mưa có thể vượt 150mm trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong ngày và đêm 1-11, khu vực từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo ngày và đêm 3-11, vùng từ Nam tỉnh Nghệ An đến tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn tại Trung bộ có khả năng kéo dài đến đêm 4-11.