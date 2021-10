Tử hình người đàn ông sát hại nhân tình trong nhà nghỉ

Hôm nay (19/10), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng (SN 1976, ở Ứng Hòa) án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản.



Khoảng cuối năm 2017, Hoàng quen biết và quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với bà T. (SN 1972). Đến tháng 5/2018, anh ta ly hôn với vợ rồi dọn về chung sống nhân tình tại nhà riêng của bà T. ở huyện Ứng Hòa.



Qúa trình sống chung, do cả hai đều không có việc làm ổn định nên gặp nhiều khó khăn về kinh tế.



Ngày 27/11/2020, Hoàng đi làm thợ xây tại công trường xây dựng Him Lam ở phường Vạn Phúc, Hà Đông.

Bị cáo tại tòa

Chiều ngày 29/11/2020, bà T. gọi điện thoại cho nhân tình hỏi xin 4 triệu đồng để mua xe máy. Hoàng nói, chỉ có 1,6 triệu đồng và hẹn bà T. đến Cầu Am ở Hà Đông để lấy tiền.



Khoảng 17h20 cùng ngày, bà T. cùng con gái bắt xe bus ra Hà Đông gặp Hoàng. Gặp nhau, bà T. lên taxi cùng Hoàng đi ăn tối, rồi hai người đến một nhà nghỉ gần trên địa bàn quận Hà Đông quan hệ tình dục.



Tại đây, bà T. nhắc lại chuyện cần 4 triệu đồng để mua xe. Do không có tiền, Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng. Từ việc này khiến 2 bên lời qua tiếng lại.



Theo lời khai của Hoàng, bà T. đã chửi bới, xúc phạm nên anh ta bỏ xuống quầy lễ tân mua 3 lon bia lên phòng uống một mình.



Đến 2h ngày 30/11/2020, sau khi đã uống hết bia, nhìn sang thấy nhân tình nằm ngủ trên giường, sẵn bực tức, Hoàng đã tát, đấm liên tiếp nhiều cái vào mặt bà T. khiến bà bị chảy máu mũi và tỉnh giấc.



Thấy vậy, Hoàng lấy khăn bông bịt vào mũi bà T. cho máy không chảy ra, sau đó bóp cổ nhân tình cho đến khi nạn nhân bất động.



Biết người tình đã chết, Hoàng lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi nhà nghỉ. Vụ việc sau đó được nhân viên nhà nghỉ phát hiện, báo công an.



Đến 15h45 ngày 30/11/2020, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.