Tử hình kẻ truy sát, đoạt mạng đồng nghiệp trong đêm ở Hà Nội

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hạnh (SN 1985, ở Lào Cai) về tội "Giết người".

Hạnh vốn là thợ xây tại công trường xây dựng Địa chất thủy văn (phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP HN). Bị cáo ăn ngủ tại lán công trường cùng với người quản lý công nhân tại công trình là anh Bùi Văn S. (SN 1990, quê Phú Thọ) và một số công nhân khác, trong đó có chị Bàn Thị S. (SN 1988, quê Lào Cai).

Theo cáo buộc, khoảng 19h30, ngày 22/10/2024, sau khi ăn cơm tối xong, Hạnh ngồi nói chuyện và hỏi mọi về chiếc quần nhỏ bị mất của mình. Do bị cáo nói nhiều về chuyện này nên chị S. bảo: “Mất rồi thì thôi, không nói nữa, đi ngủ đi”.