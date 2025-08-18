Tử hình kẻ tấn công khiến cảnh sát cơ động hi sinh, người mẹ bị hại khóc, nói lời xót xa

Chiều 18/8, TAND TPHCM cơ sở 1 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hữu Trí (38 tuổi, trú phường 7, TP Vũng Tàu cũ - nay là phường Tam Thắng, TPHCM) về các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Chống người thi hành công vụ" và "Hủy hoại tài sản".

Bị cáo Dương Hữu Trí tại phiên tòa. Ảnh: Quang Hưng

Trí là đối tượng từng dùng dao tấn công khiến hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001, quê Phú Yên cũ) chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng CSCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - hi sinh hồi tháng 3 vừa qua, gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, Dương Hữu Trí là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú do UBND phường 7, TP Vũng Tàu (cũ) quản lý từ ngày 19/6/2023 đến 19/6/2025.