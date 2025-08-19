Tử hình bà bán bún riêu sát hại ông giao thịt heo

Biết rõ ông T. thường đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh (xã Long Kiến) lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng vào khoảng 2h sáng mỗi ngày, Phương nảy sinh ý định giết hàng xóm cướp tài sản.

Ngày 17/2, bị cáo hỏi mượn tiền và vàng của ông B.V.T. (74 tuổi, hàng xóm) để trả nợ nhưng người này không đồng ý.

Bị cáo chuẩn bị dao và búa (loại đập thịt) để vào cốp xe máy rồi đi tìm ông T. Đến khoảng 2h30 ngày 18/2, Phương gặp ông T. trên đường, doạ không cho mượn vàng sẽ giết nạn nhân.

Thấy ông T. vẫn không đồng ý, bị cáo Phương cầm búa đánh nhiều cái vào đầu khiến hàng xóm ngã xuống đám lục bình kế bên. Người phụ nữ tiếp tục đánh vào mặt, dùng dao cứa cổ ông T., gỡ lấy 3 nhẫn bằng vàng rồi lấy lục bình che lấp che lên cơ thể nạn nhân.

Phương về nhà, ném bỏ cây búa dưới sông, còn dao thì rửa sạch máu rồi để lại vào khu vực nhà bếp.

Sáng cùng ngày, bị cáo đem bán 3 chiếc nhẫn vàng cướp được hơn 33 triệu đồng, đem trả nợ và cất giấu trong tủ. Biết sự việc bại lộ, ngày 20/2, Phương ra đầu thú.