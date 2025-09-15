Từ hiện tượng Lê Hoàng Hiệp bàn về văn hóa hâm mộ idol

Hiệp không phải "ngôi sao" theo nghĩa giải trí, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ khiến mạng xã hội bùng nổ. Người ta tự hỏi: hơn 2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp thì xem gì? Không có những màn hát hò, nhảy múa, không công nghệ lăng xê, không chiêu trò chiều fan. Chỉ là bước xuống xe, vẫy tay chào, vuốt tóc, nói vài câu ngắn gọn, thế mà hàng chục clip "thổi phồng" sự kiện thành niềm vui chung. Ở trường hợp Hiệp, câu nói "nội dung là vua" không còn đúng nữa, vì bản thân anh chính là nội dung. Một nội dung tự nhiên, đẹp, khí chất, chạm tới cảm xúc, tạo ra sức hút bền vững mà hiếm ai có được”.

"Trong dòng chảy A80, một sự kiện tưởng chừng khô khan, nghiêm túc, trật tự và đầy tính nghi thức lại bất ngờ xuất hiện một hiện tượng: Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Một status khen bộ đội và Hiệp có thể nhận hơn 4.400 lượt thích, lan tỏa hàng nghìn lượt chia sẻ. Fan của Hiệp đông, lịch sự, văn minh; cộng đồng yêu nước, yêu bộ đội cũng tăng chóng mặt từ A50 đến A80. Mỗi ngày mở mạng xã hội, người ta được thấy năng lượng tích cực thay vì những tranh cãi vô bổ.

Đằng sau hiện tượng ấy là một "khối truyền thông nhân dân". Họ tự gọi mình bằng cái tên vừa hài hước vừa đáng yêu, sản xuất hàng trăm nghìn clip, cắt ghép, chia sẻ từng khoảnh khắc của Hiệp và đồng đội. Họ bảo vệ hình ảnh người lính, không tự ái trước những lời giễu cợt, thậm chí lôi kéo cả những anh bộ đội khác thành fan của... đồng đội mình. Chính khối truyền thông tự phát này đã làm điều mà không ít tòa soạn báo chí còn thụ động: lan tỏa hình ảnh đẹp, biến tình cảm yêu nước thành chất liệu truyền thông sống động.

Đáng quý hơn cả, phản ứng của đồng đội, của cấp trên dành cho Hiệp không hề có chút ghen tị hay dè bỉu. Họ che chở anh trước vòng vây người hâm mộ, coi Hiệp như "của báu", không phải kẻ khác biệt. Khác hẳn phản ứng thường thấy trong giới showbiz, nơi nổi tiếng đi kèm ganh ghét. Chính sự bao dung ấy tạo thêm sức nặng cho hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong mắt công chúng: một tập thể kỷ luật nhưng chan chứa tình người, không bị xói mòn bởi sự ganh đua nhỏ nhen.

Hiện tượng Lê Hoàng Hiệp cho thấy khi tình yêu nước được truyền thông đúng cách, nó không dừng lại ở một trào lưu ồn ào mà trở thành nguồn cảm hứng thật sự. Người ta tìm đến clip của Hiệp không chỉ vì anh đẹp trai, mà còn vì họ muốn thấy hàng ngàn bình luận tích cực, chan chứa yêu thương, cùng nhau kết nối trên một điểm chung giản dị: tình cảm dành cho người lính. Trong một xã hội mạng vốn đầy rẫy "drama", những cuộc khẩu chiến không hồi kết, việc một hiện tượng có thể khiến người ta đồng lòng chia sẻ sự tử tế đã là một "kỳ tích truyền thông".

Vấn đề đặt ra sau A80, liệu sức hút ấy có duy trì được hay chỉ là hiệu ứng đám đông? Câu trả lời nằm ở chỗ Hiệp vẫn sống như một người lính bình thường: xách túi xuống tàu, bước đi trong vòng tay người hâm mộ, không chút làm màu. Chính sự bình thường ấy củng cố sức hút phi thường. Bởi, công chúng đã chán ngán những chiêu trò hào nhoáng, nên họ càng khát khao những gì mộc mạc, chân thật mà Hiệp đại diện.

Hiện tượng Lê Hoàng Hiệp, xét cho cùng, không chỉ là câu chuyện về một quân nhân "được yêu mến" mà là minh chứng cho sức mạnh của truyền thông nhân dân trong thời đại mạng xã hội. Khi sức mạnh cộng đồng vượt ra ngoài ý niệm "idol - fan", nó trở thành một phong trào xã hội. Quan trọng hơn, đó là câu chuyện của chúng ta, một xã hội đang khát khao năng lượng tích cực, khát khao những hình ảnh để tin tưởng và tự hào, giữa vô số "content" giả tạo.