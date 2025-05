Tự hào vì con khác biệt, người mẹ không ngờ sự thật khó chấp nhận

"Không ít gia đình khi nhận ra biểu hiện siêu việt ở con đã ngay lập tức đưa đi khám vì lo sợ con gặp vấn đề phát triển. Ngược lại, một bộ phận lại phủ nhận, xem đó là thiên tài và bỏ qua giai đoạn vàng can thiệp, điển hình như trường hợp của G.", ThS Lân nhấn mạnh.

Chuyên gia này giải đáp: Can thiệp để trẻ phát triển đồng đều các kỹ năng xã hội, giao tiếp, nhận thức, hòa nhập, chứ không làm mai một tài năng đặc biệt của trẻ.

"Khi can thiệp, liệu con tôi có mất đi tài năng hội họa không", chị H. bày tỏ lo lắng.

ThS Lân khuyến nghị cần duy trì can thiệp tích cực, phát triển các kỹ năng xã hội, các lĩnh vực phát triển khác để cháu có thể hòa nhập và thích nghi tốt hơn.

Chuyên gia tâm lý này cho biết, trẻ thông minh thực sự cần phát triển đồng đều nhiều kỹ năng: giao tiếp, tư duy, hiểu biết, sự tương tác... Không thể chỉ vì một tài năng nổi trội mà đánh đồng rằng đó là thiên tài.

Thực tế, những trẻ rối loạn phổ tự kỷ có xu hướng rập khuôn, ghi nhớ và lặp lại hành vi, ít sáng tạo. Cái mà người lớn nhận định là tài năng, nhiều khi chỉ là kỹ năng sao chép.

Việc can thiệp cho trẻ tự kỷ không nhằm đồng nhất, mà là hướng đến sự hòa nhập xã hội, phát triển toàn diện và giúp trẻ tự phục vụ trong tương lai.

Theo ThS Lân, hiện nay tại Việt Nam, việc phát hiện và can thiệp rối loạn phát triển còn nhiều hạn chế: Chưa đủ cơ sở can thiệp đạt chuẩn, thiếu chương trình giáo dục chính quy, chính sách hỗ trợ còn mờ nhạt. Việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở can thiệp sẽ góp phần tăng hiệu quả giáo dục, hòa nhập cho trẻ.

"Bài học từ bé G. là lời nhắc nhở với các bậc bố mẹ: đừng để một đặc điểm vượt trội che mờ những bất thường phát triển. Nhìn thẳng vào thực tế, can thiệp sớm và đúng cách chính là cánh cửa để trẻ được vận dụng, phát triển và hội nhập xã hội", ThS Lân cho biết.