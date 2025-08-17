Xuyên tạc góp ý của Bộ trưởng

Trong mọi sự kiện trọng đại của quốc gia, từng khung hình trên sóng truyền hình không chỉ là chuyện kỹ thuật. Nó còn là biểu tượng, là bộ mặt của một lễ kỷ niệm lớn được cả thế giới theo dõi.

Vì thế, thật dễ hiểu khi tại buổi Tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành A80 sáng 16/8, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có lời chia sẻ, góp ý với Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ góp ý của Bộ trưởng Quốc phòng, nhiều kẻ xuyên tạc hòng bôi nhọ VTV

“Đây là thời cơ tốt cho các phương tiện thông tin đại chúng rút kinh nghiệm, để đưa hình ảnh của chúng ta lên đẹp nhất. Tôi đã trao đổi với đồng chí Tổng Giám đốc VTV một số ý như: thời cơ nào quay, quay như thế nào, đứng ở góc nào, chọn khối nào và đến thời điểm nào quay”, Bộ trưởng nói.

Đó là một lời góp ý nhỏ về nghiệp vụ, một sự quan tâm rất bình thường của người lãnh đạo, với mong muốn chương trình được hoàn thiện nhất.

Thế nhưng, trên mạng xã hội, lời góp ý này nhanh chóng bị “bẻ lái”. Một số trang, một số tài khoản cá nhân đã cắt cúp phát biểu, giật thành dòng tít: “Bộ trưởng nắn thẳng mặt VTV”, thậm chí thêm thắt chi tiết “khi Giám đốc VTV ngồi ngay sau lưng”.