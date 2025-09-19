Từ game đến kiểm thử, cách 2 startup Việt phục vụ hàng chục triệu khách hàng bất kể ngôn ngữ, múi giờ

Theo nghiên cứu “Khai phá Tiềm năng AI của Việt Nam” do Amazon Web Services (AWS) công bố, tính đến năm 2024 đã có gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chiếm khoảng 18% tổng số doanh nghiệp cả nước, tăng từ mức 13% của năm trước.

Điểm đáng chú ý là sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp: 55% startup đã ứng dụng AI, trong đó 35% đang phát triển sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên nền tảng này. Ngược lại, chỉ 41% doanh nghiệp lớn đã triển khai AI và tỷ lệ xây dựng sản phẩm mới chỉ đạt 11%.

Theo ông Nick Bonstow, Giám đốc Strand Partners - đơn vị thực hiện khảo sát, điều này tạo nên “một mô hình kinh tế AI hai tầng”, khi startup tận dụng được sự linh hoạt và đổi mới, trong khi doanh nghiệp lớn vẫn chậm hơn về tốc độ và chiều sâu ứng dụng.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, chia sẻ tại họp báo sự kiện Cloud Day Vietnam 2025 chiều 18/9 tại Hà Nội. Ảnh: AWS

