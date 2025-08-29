Từ đơn tố cáo của 2 người phụ nữ, vụ án CIPCO được phanh phui như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Các bị can bị đề nghị truy tố đều của CIPCO gồm: ông Đặng Minh Thừa (Chủ tịch HĐQT), Trần Văn Phúc (Tổng giám đốc), Trương Văn Tiên (Trưởng phòng kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó phòng kế hoạch kinh doanh).

Trong bản kết luận của cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã nhắc tên nguyên lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ (cũ) nhận quà là hàng nghìn USD từ lãnh đạo CIPCO.

Nữ phó phòng tố cáo sai phạm bị cho nghỉ việc

Vụ án này được “phanh phui” từ đơn tố cáo của hai người phụ nữ. Theo kết luận của cơ quan điều tra, bà N.T.M.Q (nguyên cán bộ của Công ty CIPCO) làm đơn tố cáo tội phạm đối với một số cá nhân làm việc tại CIPCO liên quan đến việc cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật để chiếm đoạt 150 triệu đồng và lập khống chứng từ để quyết toán hạng mục sơn sửa hàng rào Nhà máy xử lý nước thải Trà Nóc 1 và 2 với giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong quá trình xác minh đơn tố giác của bà Q., cơ quan CSĐT tiếp tục nhận được đơn tố giác tội phạm của bà L.T.H.T - đại diện Công ty TNHH Thủy sản Song Trang đối với một số nhân viên của CIPCO về hành vi lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để buộc người phụ nữ này chuyển tiền ngoài hợp đồng, chiếm đoạt 942 triệu đồng.