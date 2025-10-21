Từ đêm 22.10, bão số 12 gây mưa to trước khi đổ bộ, dự báo khu vực trọng tâm mưa lớn

Về tác động của bão trên biển, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 5-7 m, biển động rất mạnh.

Dự báo trong 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ, đi vào khu vực nam Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 24.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc - 106,8 độ kinh đông.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng ngày 22.10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình, từ đêm 22.10 đến ngày 26.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; khu vực từ nam Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 900 mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.2025.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão; sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.