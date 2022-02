Tứ đại mỹ nhân Việt 'mở bát' đầu năm với bộ ảnh bán nude nóng bỏng

Đánh dấu sự hợp tác cùng nhau trong dự án phim Original Series Tứ Đại Mỹ Nhân sắp được khởi quay, Ninh Dương Lan Ngọc đã rủ rê các mỹ nhân khác cùng thực hiện bộ ảnh đầu năm vô cùng gợi cảm.

Khác với những bộ hình khoe vẻ đẹp rạng ngời của 4 mỹ nhân đã tung ra gần đây, hội Tứ Đại Mỹ Nhân chọn phong cách trang điểm với tông nhẹ nhàng. Trang phục chỉ độc nhất với khăn tắm và áo choàng tắm trắng muốt, điểm xuyến thêm phụ kiện kim cương sang trọng. Các mỹ nhân của Bảo Nhân và Namcito vẫn cuốn hút không thể rời mắt bởi thần thái cùng vẻ đẹp đã đạt độ chín muồi.

Ngay khi vừa công bố loạt ảnh “nóng bỏng” đầu năm, Tứ Đại Mỹ Nhân đã gây trầm trồ vì độ “chơi lớn” đầy táo bạo. Bởi lẽ, đây là dịp hiếm hoi mà khán giả có thể ngắm trọn hình thể quyến rũ của cả bốn nữ minh tinh màn bạc thế hệ mới của Việt Nam, khi mà họ luôn “giữ kẽ” trong những bộ ảnh thường ngày của mình, ít khi dám “rủ nhau cùng táo bạo” như thế này. Cũng chính vì thế, công chúng được phen “khai nhãn” và tranh luận “ai hơn ai” trong màn đọ sắc, đọ dáng này.