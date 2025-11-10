'Tứ đại gia tộc' tội phạm khét tiếng và cú ra đòn của Trung Quốc

"Tứ đại gia tộc" kể trên thiết lập một mạng lưới kiểm soát, với sự phân chia quyền lực không đơn thuần theo vùng mà là sự độc chiếm có tổ chức và hệ thống hóa mọi nguồn lợi, cơ chế điều hành khu vực.

Sự ra đời và quyền lực tuyệt đối của 4 gia tộc này bắt nguồn từ một sự kiện chính trị vào năm 2009. Trước năm 2009, quyền lực ở Kokang nằm trong tay Bành Gia Thanh (chỉ huy lực lượng gọi là Quân đồng minh dân tộc dân chủ Kokang (MNDAA)).

Tuy nhiên, khi căng thẳng leo thang thành xung đột vũ trang với quân đội Myanmar, những thành viên cấp cao dưới trướng Bành Gia Thanh đã tiến hành một cuộc phản bội nội bộ, lật đổ ông ta. Đổi lại, những thành viên cấp cao đó được trao quyền lực để hoạt động tại khu vực.

Phân chia quyền lực

Gia tộc họ Bạch được xem là hạt nhân, đứng đầu là Bạch Sở Thành.

Gia tộc này đồng thời kiểm soát sức mạnh vũ trang địa phương thông qua Bạch Ứng Thương (con trai của Bạch Sở Thành), chỉ huy Lực lượng dân quân Kokang, bảo đảm cho Bạch gia có tiếng nói quyết định trong các vấn đề hành chính và an ninh.

Bạch Sở Thành. Ảnh: QQ