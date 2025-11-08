Từ concert 'Tổ quốc trong tim' nghĩ về tương lai đất nước

Tối 10/8, bầu trời Hà Nội như khoác lên một tấm áo đặc biệt. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực sáng ánh đèn, như một trái tim khổng lồ đang đập những nhịp mạnh mẽ giữa lòng Thủ đô. Tôi bước vào không gian ấy với tâm trạng háo hức, nhưng không ngờ rằng chỉ vài giờ sau, mình lại ra về với một thứ cảm xúc khác - sâu lắng, tự hào và tràn đầy niềm tin về tương lai đất nước.

Ngay khi những hợp âm đầu tiên vang lên, tôi hiểu rằng đây sẽ không chỉ là một đêm diễn thông thường. Tổ quốc trong tim không đơn thuần là một concert; đó là một hành trình âm nhạc đưa người nghe trở về với những ký ức và những giá trị bất biến của dân tộc. Từ những ca khúc trữ tình sâu lắng như Giai điệu Tổ quốc cho đến những bản hùng ca rộn ràng như Tiến quân ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng từng nốt nhạc như những nhịp tim đồng điệu của hàng vạn con người cùng mang trong mình tình yêu đất nước.

SVĐ Mỹ Đình thu hút 50.000 khán giả phủ kín sân với màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thạch Thảo

Ở khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, cả sân vận động hòa chung trong tiếng hát “Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!”, tôi cảm giác mình đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử thu nhỏ. Những giọt nước mắt rơi không chỉ của riêng tôi, bởi đó không chỉ là âm nhạc, mà là tiếng gọi của Tổ quốc vọng về từ chiều dài lịch sử, nhắc chúng ta nhớ rằng mình thuộc về nơi này và rằng mỗi người đều có trách nhiệm với tương lai của mảnh đất này.

Giữa dòng người chen chúc, tôi thấy một cậu bé khoảng mười tuổi, mặc áo đỏ in hình ngôi sao vàng, tay nắm chặt tay cha, mắt sáng lên khi nhìn sân khấu, môi lẩm nhẩm hát theo. Ở phía khác, một nhóm bạn trẻ khoác vai nhau, vừa hát vừa livestream để gửi hình ảnh này tới bạn bè ở nước ngoài. Cách đó không xa, một cụ già tóc bạc, vẫn kiên nhẫn ngồi từ đầu đến cuối chương trình, không bỏ sót một bài hát nào. Những con người rất khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh… nhưng trong đêm ấy, họ như cùng chung một nhịp tim.