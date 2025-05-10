'Tử chiến trên không' vượt mốc 200 tỉ đồng

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 21 giờ tối 4-10, phim Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần, do Điện ảnh Công an Nhân dân chỉ đạo sản xuất đã đạt mốc 203,3 tỉ đồng.

Phim hành động Việt ăn khách nhất﻿

Như vậy sau 16 ngày ra rạp, phim Tử chiến trên không đã chính thức chạm mốc 200 tỉ. Đây được xem là thành tích khá cao với dòng phim hành động thuần tuý tại Việt Nam.

Trong ngày hôm nay (số liệu đến 21 giờ ), Tử chiến trên không bán ra 88.381 vé trên 2.971 suất chiếu, thu về hơn 8,5 tỉ đồng. Ảnh: ĐPCC

Trước đó vào chiều cùng ngày, nhà sản xuất Tử chiến trên không cũng công khai số vé của phim là hơn 2,4 triệu vé.