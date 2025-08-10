'Tử chiến trên không' bị vượt mặt

Ngày 8/10, Tử chiến trên không mất ngôi vương phòng vé trong ngày, sau khi Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng đổ bộ rạp Việt.
Quỷ ăn tạng mở bán suất chiếu sớm lúc 18h30, nhưng đã bán được 48.570 vé/1.640 vé, thu 3,7 tỷ đồng ngày 8/10. Box Office Vietnam ghi nhận phim kinh dị của Thái Lan có lượng đặt trước ấn tượng, nâng tổng doanh thu lên 5,7 tỷ đồng.
Sau hai phần phim ăn khách, đạo diễn Taweewat Wantha thừa nhận cạn ý tưởng và để nhà sản xuất Narit Yuvaboon trực tiếp ngồi ghế đạo diễn. Phim tiếp tục xử lý thắc mắc chưa có lời giải quanh nguồn gốc và mối hận của quý với gia đình Yak (tài tử Nadech Kugimiya đóng).
Sau biến cố phần 2, gia đình Yak trở lại cuộc sống bình yên. Yak nghĩ đến việc quay lại quân ngũ nhưng biến cố xảy ra, cô em út bị linh hồn tà ác bắt cóc.
Yak cùng trung sĩ Phaphan lên đường giải cứu Yee, với sự đồng hành của hai đứa trẻ lớn lên trong ngôi làng bị quỷ ám từ 80 năm trước. Chuyến đi đưa cả nhóm đến khởi nguồn của nỗi kinh hoàng khác mang tên khu rừng chết chóc.
Ngay từ khi công bố, dự án được fan Việt đón nhận. Ngoài nội dung kinh dị vốn hút khách, những màn khoe hình thể săn chắc của nam chính Nadech Kugimiya viral trên mạng, hút khán giả Việt Nam.
Tử chiến trên không tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp doanh thu. Phim bán được 1,1 tỷ đồng từ 14.177 vé/2.357 suất chiếu. Dự án của Điện ảnh Công an nhân dân thu hơn 220 tỷ đồng sau gần ba tuần ra rạp. Lượng vé bán ra của phim giảm mạnh dù suất chiếu vẫn duy trì ở 2.200-2.300 suất - mức cao nhất hiện tại.
Chị ngã em nâng bán được 8.434 vé/1.154 suất chiếu, thu 716 triệu đồng trong ngày thứ 5 ra rạp. Bộ phim của Vũ Thành Vinh đang có tổng doanh thu 10,6 tỷ đồng.
Tay anh giữ một vì sao giảm mạnh về lượng vé bán ra, chỉ bán được 2.448 vé/993 suất chiếu, thu 195 triệu đồng. Bộ phim hợp tác Việt - Hàn do Lee Kwang Soo và Hoàng Hà đóng chính chỉ thu được 7,6 tỷ đồng sau gần một tuần ra rạp.
Chia sẻ với Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao đều là phim có chất lượng tốt, nhưng chỉ thiếu may mắn khi rơi vào thời điểm thiếu đột phá.
Sắp tới, rạp Việt lại "dồn cục" với 5 phim Việt cùng ra mắt, gồm Cục vàng của ngoại (17/10) Nhà ma xó (24/10), Cải mả, Bịt mắt bắt nai và Phá đám sinh nhật mẹ (cùng ra rạp 31/10), đi kèm là gần 10 bộ phim nước ngoài đổ bộ dịp Halloween.