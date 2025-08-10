'Tử chiến trên không' bị vượt mặt

Ngày 8/10, Tử chiến trên không mất ngôi vương phòng vé trong ngày, sau khi Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng đổ bộ rạp Việt.

Quỷ ăn tạng mở bán suất chiếu sớm lúc 18h30, nhưng đã bán được 48.570 vé/1.640 vé, thu 3,7 tỷ đồng ngày 8/10. Box Office Vietnam ghi nhận phim kinh dị của Thái Lan có lượng đặt trước ấn tượng, nâng tổng doanh thu lên 5,7 tỷ đồng.

Sau hai phần phim ăn khách, đạo diễn Taweewat Wantha thừa nhận cạn ý tưởng và để nhà sản xuất Narit Yuvaboon trực tiếp ngồi ghế đạo diễn. Phim tiếp tục xử lý thắc mắc chưa có lời giải quanh nguồn gốc và mối hận của quý với gia đình Yak (tài tử Nadech Kugimiya đóng).