Từ câu hò vọng cổ đến Tiếng trống Mê Linh: Phương Mỹ Chi ‘đối thoại’ châu Á bằng âm nhạc Việt

Ít nhất, trong trường hợp này, chữ Xang sẽ buốt hơn so với chữ Hò trong bối cảnh Hý kịch của Khả Lâu. Dù, phép đối xứng về âm nhạc, DTAP đã làm quá tốt khi nhấn nhá cú bồi âm của đờn bầu để hòa điệu, có khi vượt trội tiếng khẩy của đờn nhị. Các bạn quá tài năng và… có tâm hết sức đi hà!

…

Ai đời, giữa sân khấu lộng lẫy đẳng cấp quốc tế, bà Bảy bả tự giới thiệu mình với bạn bè năm châu rằng:

“ Hello Gạo là tên của tui (it's me)”

Cái rồi bả mời mọc, rủ rê người ta kiểu miền Tây nước nổi:

“Ăn cơm chưa chưa ăn cơm

Chưa ăn cơm thì ta ăn chung nè

Ăn cơm chưa vô ăn chung oh uh oh uh oh oh…”

(Rock Hạt gạo)

Như một lần nữa, nhắc nhớ lại cái gốc gác rơm rạ quê mình; là thể hiện cái tình dân dã, chân thật như một lời mời đến với quê hương, đất nước thái bình.

Phương Mỹ Chi và DTAP đã làm được nhiều hơn thế một ca khúc, một chương trình… cho tất cả chúng ta.