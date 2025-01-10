Từ các vụ vỡ 'hụi online' hàng trăm tỷ đồng: Người chơi cần làm gì để tránh rủi ro?

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang xác minh thông tin liên quan đến vụ vỡ hụi lên đến 200 tỉ đồng trên địa bàn.
Trước đó, hàng chục người dân đã tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm gặp bà N.T.M.D - người được cho là chủ nhiều dây hụi. Theo chị N. (29 tuổi ở TP.HCM), chị đã tham gia góp 1,2 tỉ đồng từ tháng 4/2025 nhưng chưa từng rút hụi. Các dây hụi đều lập nhóm trên mạng xã hội, quảng cáo lãi suất 10%, thu hút khoảng 100 người tham gia, số tiền ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Thời gian gần đây, do bà D hạn chế liên lạc, viện cớ bệnh, khiến nhiều người lo lắng nên đã kéo đến nhà bà D để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền, có người góp tới hơn 10 tỉ đồng và hiện đứng trước nguy cơ mất trắng.
Sự việc trên chỉ là ví dụ điển hình cho khá nhiều đường dây chơi "hụi online" đang diễn ra. Mỗi cá nhân có nhu cầu chỉ cần vào mạng xã hội gõ từ khóa “chơi hụi” là hàng loạt hội nhóm hiện ra với những lời mời gọi hấp dẫn “quà đặc biệt cho hụi viên, vừa thu lời vừa được tặng vàng”.
Do việc tổ chức chơi hụi qua mạng xã hội khá đơn giản, dễ dàng nên thu hút đông đảo người dân tham gia. Hầu hết những người chơi chỉ biết nhau qua vài dòng tin nhắn và số tài khoản ngân hàng. Hoa mắt vì lãi suất, lợi nhuận, người chơi hụi đã đặt niềm tin hoàn toàn vào cam kết như đinh đóng cột và những lời quảng cáo có cánh của các chủ hụi.
|Nhiều người dân hoang mang tìm đến nhà chủ hụi để đòi tiền khi nghe tin đồn vỡ hụi
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo Điều 471 BLDS 2015, việc tổ chức hụi nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc tổ chức hụi có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm việc tổ chức hụi dưới hình thức cho vay nặng lãi.
Như vậy, nếu chủ hụi không tuân thủ các giao dịch dân sự, có tranh chấp về các điều khoản trong thỏa thuận vay và tham gia hụi thì các thành viên tham gia cho vay tham gia hụi có thể đòi lại số tiền đã góp hụi.
Trường hợp đến kỳ mở hụi mà chủ hụi không giao các phần hụi cho thành viên được lĩnh hụi, không thực hiện đúng nghĩa vụ giao hụi, thành viên tham gia hụi có thể khởi kiện ra Tòa án yêu cầu chủ hụi trả gốc và lãi…
Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, chủ hụi có thể bị xử lý hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, ở góc độ người chơi, chơi hụi online có thể dẫn đến nhiều rủi ro pháp lý như khi xảy ra tranh chấp, người khởi kiện thì sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh tư cách khởi kiện, chứng minh quyền lợi của mình vì họ không có trong tay chứng cứ, văn bản nào về việc thoả thuận giữa hai bên. Do đó, khi xảy ra vỡ hụi, người chơi hụi online thường phải gánh chịu thiệt hại về tài sản.
Để hạn chế rủi ro khi chơi hụi online, người tham gia hụi cần chọn chủ hụi uy tín, dây hụi minh bạch, chỉ tham gia dây hụi khi biết rõ nhân thân, nơi cư trú và khả năng tài chính của chủ hụi.
Bên cạnh đó, khi tham gia dây hụi cần thỏa thuận bằng văn bản, giao dịch có chứng từ, hạn chế tham gia các dây hụi quy mô lớn. Đặc biệt, người chơi khi phát hiện hành vi của chủ hụi có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác cần kịp thời tố giác đến cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn việc chủ hụi bỏ trốn…