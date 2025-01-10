Từ các vụ vỡ 'hụi online' hàng trăm tỷ đồng: Người chơi cần làm gì để tránh rủi ro?

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang xác minh thông tin liên quan đến vụ vỡ hụi lên đến 200 tỉ đồng trên địa bàn.

Trước đó, hàng chục người dân đã tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm gặp bà N.T.M.D - người được cho là chủ nhiều dây hụi. Theo chị N. (29 tuổi ở TP.HCM), chị đã tham gia góp 1,2 tỉ đồng từ tháng 4/2025 nhưng chưa từng rút hụi. Các dây hụi đều lập nhóm trên mạng xã hội, quảng cáo lãi suất 10%, thu hút khoảng 100 người tham gia, số tiền ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Thời gian gần đây, do bà D hạn chế liên lạc, viện cớ bệnh, khiến nhiều người lo lắng nên đã kéo đến nhà bà D để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền, có người góp tới hơn 10 tỉ đồng và hiện đứng trước nguy cơ mất trắng.