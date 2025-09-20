Từ bức ảnh chăn bò trên mạng, chàng trai Ninh Bình 'tìm' cưới cô gái liệt 2 chân

Năm 17 tuổi, khi đang học lớp 11, chị Oanh phát hiện mắc viêm tủy và bị liệt hai chân. Từ đó, mọi sinh hoạt đều gắn liền với chiếc xe lăn và sự trợ giúp của gia đình, khiến chị nhiều lúc suy nghĩ tiêu cực. Nhưng nghĩ đến cha mẹ, chị lại gắng gượng vượt lên.

Anh Hà được ngợi khen là người chồng chịu khó, tận tâm chăm sóc vợ bị liệt 2 chân sau khi sinh con gái đầu lòng. Chuyện tình đẹp như cổ tích của họ lấy đi nước mắt của nhiều người.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Hà cho biết: "Năm 2019, tình cờ lướt Facebook, tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái bị liệt 2 chân ngồi xe lăn đi chăn bò giúp gia đình. Nghị lực ấy khiến tôi khâm phục, nên đã tìm trang cá nhân của cô, gửi lời kết bạn và nhắn tin làm quen".

Cặp đôi vượt qua mọi rào cản để tìm được tình yêu đích thực của đời mình

“Sau thời gian nhắn tin tìm hiểu, tôi thấy Oanh cởi mở, lễ phép. Chúng tôi dần thân thiết, chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống. Không biết từ lúc nào, tôi đã cảm mến cô ấy. Tôi quyết định hẹn Oanh đi uống nước và tỏ tình nhưng bị từ chối”, anh Hà kể.

Chị Oanh kể, khi anh Hà tỏ tình, chị còn lưỡng lự vì nghĩ cả hai chỉ là bạn bè và sợ anh cũng như bao người khác, yêu cho vui. Nhưng rồi anh kiên trì nhắn tin, hứa sẽ yêu và bảo vệ chị suốt đời. Cảm nhận được sự chân thành ấy, chị mới đồng ý, và chính thức yêu nhau.